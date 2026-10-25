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நர்சிங் மாணவி மாயம் போலீஸ் விசாரணை

நர்சிங் மாணவி மாயம் போலீஸ் விசாரணை

UPDATED : அக் 24, 2026 01:17 AM

ADDED : அக் 24, 2026 01:14 AM

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UPDATED : அக் 24, 2026 01:17 AM ADDED : அக் 24, 2026 01:14 AM

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நடுவீரப்பட்டு: மாயமான நர்சிங் மாணவியை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.

பாலுார் நடுத்தெருவை சேர்ந்தவர் பக்கிரி மகள் அபிராமி,23; இவர் புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் கல்லுாரியில் நர்சிங் 3ம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.

அபிராமி கல்லுாரிக்கு சரியாக செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வந்தார். இதை அவரது தாய் அமுதா கண்டித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து கடந்த 14ம் தேதி வீட்டில் இருந்து வெளியே சென்ற அபிராமி இதுவரை வீடு திரும்பவில்லை. எங்கு தேடியும் கிடைக்கவில்லை.

இதுகுறித்து அவரது தாய் அமுதா அளித்த புகாரின் பேரில் நடுவீரப்பட்டு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, அபிராமியை தேடி வருகின்றனர்.

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