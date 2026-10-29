திறந்தவெளி கிடங்குகளில் நெல்கள் முளைத்து வீணாகிறது: அதிகாரிகளின் அலட்சியதால் அரசு பணம் பாழ்
திறந்தவெளி கிடங்குகளில் நெல்கள் முளைத்து வீணாகிறது: அதிகாரிகளின் அலட்சியதால் அரசு பணம் பாழ்
UPDATED : அக் 29, 2026 06:03 AM
ADDED : அக் 28, 2026 05:12 PM
விருத்தாசலம்: மாவட்டத்தில் திறந்தவெளி சேமிப்புக் கிடங்குகளில் லட்சக்கணக்கான நெல் மூட்டைகள் முளைத்து அரசு பணம் பாழாகிவருகிறது.
சொர்ணவாரி பட்டத்திற்கு, மாவட்டம் முழுவதும் 120க்கும் அதிகமான நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக விவசாயிகளிடம் இருந்து நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன. ஆனால், சேமிப்பு கிடங்குகளில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக கொள்முதல் நிலையங்களில் இருந்து மூட்டைகளை ஏற்றிச் செல்லாமல் காலம் தாழ்த்தப்பட்டது.
இதனால், மாலை நேரங்களில் பெய்த திடீர் மழையில் நனைந்து நெல் மணிகள் முளைத்து வீணானது. இதனைச் சுட்டிக்காட்டி, 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வெளியானதும், முதற்கட்டமாக சேமிப்புக் கிடங்குகளில் இருந்த நெல் மூட்டைகளை அகற்றும் பணி துவங்கியது.
அதன்படி, விருத்தாசலம், கடலுார் ரயில் நிலையங்களில் இருந்து பிற மாவட்டங்களுக்கு நெல் மூட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. கடந்த வாரம் வரை மதுரை, கிருஷ்ணகிரி, சென்னை, திருவள்ளூர், தென்காசி மாவட்டங்களுக்கு 24 ஆயிரம் மெட்ரிக் டன் நெல் மூட்டைகள் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், கடந்த மாதம் அமைச்சர் வெங்கடரமணன், உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் அமுதா ஆகியோர் கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆய்வு செய்தனர். அப்போது, கொள்முதல் நிலையங்களை கான்கிரீட் கட்டடத்தில் செயல்படுத்தவும், நெல்மணிகள் வீணாகாமல் தடுக்கவும் உத்தரவிட்டுச் சென்றனர்.
ஆனால், சமீபத்தில் துவங்கிய வடகிழக்குப் பருவமழைக்கு கொள்முதல் நிலையங்கள், திறந்தவெளி சேமிப்புக் கிடங்குகளில் தேக்கமடைந்திருந்த நெல் மூட்டைகள் நனைந்தும், முளைத்தும் வீணாகியுள்ளன. விருத்தாசலம் அடுத்த எருமனுார் சாலையில் உள்ள திறந்தவெளி சேமிப்புக் கிடங்கில் நெல்மணிகள் முளைத்து, கருப்பு நிறத்திற்கு மாறியுள்ளது.
தார்பாய் போட்டு மூடி வைத்திருந்த நெல் மூட்டைகளே முளைத்து விட்டதால், கொள்முதல் நிலையங்களில் கேட்பாரற்று கிடக்கும் மூட்டைகளில் நிலை என்னவாகி இருக்கும் என தெரியவில்லை. மேலும், கருப்பு நிறமாக மாறிய நெல் மணிகளை, ஆலைகளிலும் அறவைக்கு எடுக்க மாட்டார்கள் என விவசாயிகள் புலம்புகின்றனர்.
மாவட்டம் முழுவதும் இதே நிலை தொடர்கிறது. தண்ணீர், உரம் பற்றாக்குறை, உழவு மற்றும் களை பறித்தல் போன்ற பணிகளுக்கு கூலியாட்கள் தட்டுப்பாடு போன்ற பல்வேறு இடர்பாடுகளுக்கு இடையே விவசாயத்தை கைவிடாத நிலையில், நெல் மணிகளை பாதுகாப்பதில் என்ன பிரச்னை என விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.
எனவே, தேக்கமடைந்த நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும். சம்பா சாகுபடி தீவிரமடைந்த நிலையில் கடலுார், சிதம்பரம், விருத்தாசலம், பண்ருட்டி, சிதம்பரம், காட்டுமன்னார்கோவில், நெய்வேலி, திட்டக்குடி, புவனகிரி ஆகிய 9 தொகுதிகளிலும் தலா ஒரு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்ளளவில் கான்கிரீட் கட்டடத்தில் சேமிப்புக் கிடங்கு துவங்கிட மாவட்ட நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.