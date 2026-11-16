தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/கெடிலம் ஆற்றின் கரை ஆக்கிரமிப்பு

கெடிலம் ஆற்றின் கரை ஆக்கிரமிப்பு

கெடிலம் ஆற்றின் கரை ஆக்கிரமிப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 11:05 PM

ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : நவ 15, 2026 11:05 PM ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு கெடிலம் ஆற்றின் கரை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் இடையில் கெடிலம் ஆறு உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த ஆற்றின் கரையை பலப்படுத்தும் நோக்கில் இருபுறமும் கரை கட்டப்பட்டது. இந்த கரை வழியாக நடுவீரப்பட்டு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் தங்களது நிலங்களுக்கு சென்று வந்தனர்.

இந்த கரை தற்போது முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு விளை நிலங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் மற்ற விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களுக்கு செல்ல வழியில்லாமல் சுற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.

மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த கெடிலம் ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, புதிய கரை கட்ட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us