கெடிலம் ஆற்றின் கரை ஆக்கிரமிப்பு

UPDATED : நவ 15, 2026 11:05 PM
ADDED : நவ 15, 2026 11:02 PM
நடுவீரப்பட்டு: நடுவீரப்பட்டு கெடிலம் ஆற்றின் கரை பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளின் அலட்சியத்தால் முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
நடுவீரப்பட்டு–பாலுார் இடையில் கெடிலம் ஆறு உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த ஆற்றின் கரையை பலப்படுத்தும் நோக்கில் இருபுறமும் கரை கட்டப்பட்டது. இந்த கரை வழியாக நடுவீரப்பட்டு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பொதுமக்கள் தங்களது நிலங்களுக்கு சென்று வந்தனர்.
இந்த கரை தற்போது முழுமையாக ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்பட்டு விளை நிலங்களாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனால் மற்ற விவசாயிகள் தங்களது நிலங்களுக்கு செல்ல வழியில்லாமல் சுற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
மாவட்ட நிர்வாகம் இந்த கெடிலம் ஆற்றின் கரையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, புதிய கரை கட்ட அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.