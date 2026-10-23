மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் திடீர் போராட்டம்

மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் திடீர் போராட்டம்
மாநகராட்சி கமிஷனருக்கு பாதுகாப்பு கேட்டு அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் திடீர் போராட்டம்
ADDED : செப் 24, 2026 07:50 PM
கடலுார், செப். 25–
கடலுார் மாநகராட்சி கமிஷனரை தரக்குறைவாக பேசியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
கடலுார் மாநகராட்சி பகுதியில் கால்வாய்கள் துார் வாரும் பணி குறித்து பேச நேற்று முன்தினம் மேயர் சுந்தரி கவுன்சிலர்கள் மற்றும் தி.மு.க., மாநகர செயலாளர் ராஜா உள்ளிட்டோர் கமிஷனர் கிஷன்குமாரை சந்திக்க சென்றனர்.
அப்போது, கமிஷனர் மேயர் சுந்தரியின் கணவரான தி.மு.க., மாநகர செயலாளர் ராஜாவை பார்த்து மேயர், கவுன்சிலர்கள் வரட்டும், நீங்கள் யார் உள்ளே வருவதற்கு என கேட்டார். அதில், அவர்களுக்குள் பிரச்னை ஏற்பட்டது.
அதைத்தொடர்ந்து மேயர் சுந்தரி, அவரது கணவர் ராஜா, மகன் பாலாஜி, கவுன்சிலர்கள் அலுவலகம் முன் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை போலீசார் கைது செய்வோம் என்றதும், அனைவரும் கமிஷனர் அறையை நோக்கி ஓடி கோஷமிட்டர்.
இதனைக் கண்டித்து, நேற்று காலை மாநகராட்சி அதிகாரிகள், ஊழியர்கள் மற்றும் துப்புறவு தொழிலாளர்கள் அலுவலக வளாகத்தில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
அப்போது, கமிஷனரை தரக்குறைவாக பேசியவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும், பணியின்போது பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டி கோஷமிட்டனர்.
அவர்களிடம் புதுநகர் போலீசார், அனுமதியின்றி போராட்டம் செய்யக்கூடாது என கூறியதை ஏற்று அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.