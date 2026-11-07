என் பேச்சை அதிகாரிகள் கேட்பதில்லை: மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மேயர் புலம்பல்
என் பேச்சை அதிகாரிகள் கேட்பதில்லை: மாநகராட்சி கூட்டத்தில் மேயர் புலம்பல்
UPDATED : நவ 05, 2026 08:40 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:39 PM
கடலுார்: கடலுார் மாநகராட்சி கூட்டத்தில், தி.மு.க., கவுன்சிலர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாநகராட்சி கூட்டம் இன்று (நவ.,5) நடந்தது. மேயர் தலைமை தாங்கினார். கமிஷனர் கிஷன்குமார், துணை மேயர் தாமரைச்செல்வன் முன்னிலை வகித்தனர். கூட்டத்தில், மேயர் பேசுகையில், மஞ்சக்குப்பத்தில் ரூ.5.3 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டுள்ள அண்ணா மார்க்கெட் இதுவரை திறக்கப்படவில்லை. இதனால் மாநகராட்சிக்கு ரூ.4 கோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், அண்ணா மார்க்கெட்டை, காமராஜர் மார்க்கெட் என பெயர் மாற்றம் செய்யப்போவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அண்ணா யாருக்கு என்ன தீங்கு செய்தார். எதற்காக அவரது பெயர் மாற்றப்படுகிறது. மார்க்கெட் கட்டிய ஒப்பந்ததார், பில் வழங்காததால், தற்கொலை செய்து கொள்ளட்டுமா என்கின்றனர்.
மண்டபம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்டங்களுக்கு வரி உயர்த்திப்பட்டுள்ளதாக புகார் வந்துள்ளது. மக்களுக்கு பாதிக்காத வகையில் வரி செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சாக்கடை தேங்கி நிற்பதை சரி செய்ய, அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டால் யாரும் போனை எடுப்பதில்லை. எனக்கு வணக்கம் கூட சொல்வதில்லை. பஸ் நிலையத்தில் குப்பை எடுக்க லஞ்சம் கேட்பதாக புகார் வருகிறது.
அப்போது குறுக்கிட்ட, மாநகர நலஅலுவலர், குப்பையை தரம் பிரித்து வழங்காததால் அபராதம் வசூலிக்கப்படுகிறது. இரவில் குப்பை வாங்கக்கூடாது என கூறியுள்ளோம் என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய மேயர், கடந்த 3, 4, மாதங்களாக நான் எது சொன்னாலும் அதிகாரிகள் கேட்பதில்லை. போனையும் எடுப்பதில்லை. மனதுக்கு கஷ்டமாக உள்ளது. நான் தினமும் மாநகராட்சிக்கு ஏன் வருகிறேன் என்று எனக்கே தெரியவில்லை. கான்ட்ராக்டர்களுக்கு 'பில்' செட்டில் செய்யுங்கள் என்றார்.
அப்போது, கடந்த கூட்டத்தில் நிறைவேற்றாத தீர்மானத்தை எப்படி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது என கவுன்சிலர்கள் தமிழரசன், பாருக்அலி, கீர்த்தனா, கர்ணன், சுமதி உள்ளிட்டோர் கமிஷனர் மற்றும் மேயரிடம் கேள்வி எழுப்பினர். தீர்மானம் நிறைவேற்றாமல் மனைப்பிரிவு தொடங்கி உள்ளதை உடனே தடுத்து நிறுத்த வேண்டும், தீர்மானம் நிறுத்தப்பட்டதாக கடதம் வழங்க கோரி கவுன்சிலர்கள் தரையில் அமைர்ந்து போராட்டம் நடத்தினர்.
கமிஷனர்: எனக்கு இது பற்றி தெரியாது. பழைய கமிஷனர் தான் அதற்கு பொறுப்பு. தற்போது மேயர்தான் பதில் அளிக்க வேண்டும். காரணம், கூட்டத்திற்கு அவர்தான் தலைவர் என்றார்.
துணை மேயர் தாமரைச்செல்வம், தனது வார்டில் எவ்வித அனுமதியின்றி ் மனைப்பிரிவு தொடங்கப்பட உள்ளது. அதனை சுற்றி கால்வாயை ஆக்கிரமித்து மதில் கட்டப்பட்டு வருகிறது என்றார்.
அப்போது, கமிஷனர் எனக்கு அரசு நிகழ்ச்சி இருப்பதால், கூட்டத்தை துணை கமிஷனர் நடத்துவார் என கூறிவிட்டு புறப்படு சென்றார். உடன் மேயர், கமிஷனர் இல்லாததால் அடுத்த கூட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூட்டத்தை முடித்தார்.