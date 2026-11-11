/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஓமனில் இறந்த மகன் உடலை மீட்க கோரி தந்தை னு
UPDATED : நவ 10, 2026 08:23 PM
ADDED : நவ 10, 2026 08:21 PM
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கடலுார்: ஓமன் நாட்டில் கடலில் இறந்த மகன் உடலை சொந்த ஊர் கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென, தந்தை மனு அளித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து கடலுார் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் கிள்ளை அடுத்த முழுக்குத்துறை பகுதியைச் சேர்ந்த அய்யனார் தனது குடும்பத்தினருடன் அளித்த மனு:
எனது மகன் பிரசாத்,34; மீன்பிடி தொழில் செய்ய ஓமன் நாட்டிற்கு கடந்த ஆக., 25ம் தேதி சென்றார். இந்நிலையில், கடந்த 8ம் தேதி மீன்பிடி தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்த போது, கடலில் தவறி விழுந்து இறந்த விட்டதாகவும், சடலம் கிடைத்து விட்டதாகவும், சக ஊழியர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது. இதனால் குடும்பத்தினர் கவலையில் உள்ளனர். எனது மகன் உடலை மீட்டு சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.