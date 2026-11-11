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பைக்குகள் மோதல் ஒருவர் பலி

பைக்குகள் மோதல் ஒருவர் பலி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM

ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM

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UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM ADDED : நவ 10, 2026 10:21 AM

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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே பைக்குகள் நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்ட விபத்தில் படுகாயமடைந்தவர் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.

விருத்தாசலம் அடுத்த சின்னகண்டியங் குப்பத்தை சேர்ந்தவர் செல்வகுமார்,54; இவர் நேற்றுமுன்தினம் இரவு தனது பைக்கில், விருத்தாசலம் – காட்டுக்கூலுார் சாலையில் சென்றார்.

சின்னகண்டியங்குப்பம் அருகே சென்ற போது, எதிரே வந்த அதேபகுதியை சேர்ந்த ஏழுமலை மகன் அரிராஜா ஓட்டி வந்த பைக் செல்வகுமார் பைக் மீது மோதியது.

இதில் துாக்கி வீசப்பட்ட செல்வகுமார், அரிராஜா இருவரும் படுகாாயமடைந்தனர்.

உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவர்களை மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவ மனையில் சேர்த்தனர். அங்கு செல்வகுமார் சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.

விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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