ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து போதை மாத்திரை விற்பனை: மூன்று பேர் கைது: விருத்தாசலம் போலீசார் அதிரடி
ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து போதை மாத்திரை விற்பனை: மூன்று பேர் கைது: விருத்தாசலம் போலீசார் அதிரடி
ADDED : அக் 28, 2026 05:49 PM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலத்தில் போதை மாத்திரை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த மூவரை போலீசார் கைது செய்து, இதில் தொடர்புடைய மேலும் சிலரை தேடி வருகின்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில், விருத்தாசலம் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு, சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாரத நேரு ஆகியோர் அடங்கிய போலீசார் நேற்று முன்தினம் வேடப்பர் கோவில் அருகே வாகன தணிக்கையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது, கருவேப்பிலங்குறிச்சி – விருத்தாசலம் நோக்கி வந்த பைக் ஒன்றை சோதனை செய்தனர். பைக்கில் வந்தவர்கள் போலீசாரை பார்த்ததும் தப்பியோட முயன்றனர்.
உடன் அவர்களை போலீசார் மடக்கி பிடித்து, விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அவர்கள் சட்டவிரோதமாக ஆன்லைனில் போதை மாத்திரைகளை ஆர்டர் செய்து விற்பனைக்கு கொண்டு சென்றது தெரியவந்தது. மேலும், அவர்கள் திட்டக்குடியை சேர்ந்த அண்ணாதுரை மகன் ஆதித்யா, 19; திட்டக்குடி அடுத்த கொட்டாரம் கிராமத்தை சேர்ந்த காசிநாதன் மகன் தொல்காப்பியன், 20; பெரம்பலுாரை சேர்ந்த தங்கராஜ் மகன் ஹரிபிரசாத், 23; என்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, மூவரையும் கைது செய்து, அவர்களிடம் இருந்த ரூ.30 ஆயிரம் மதிப்பிலான 88 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல் செய்தனர்.
மேலும், இதில் தொடர்புடைய சிலரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.