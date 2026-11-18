/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ஜவுளி வியாபாரத்தில் நஷ்டம் உரிமையாளர் தற்கொலை
UPDATED : நவ 18, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:12 PM
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விருத்தாசலம்: வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால் மனமுடைந்த ஜவுளிகடை உரிமையாளர் பூச்சி மருந்து குறித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
விருத்தாசலம் சிந்தாமணி நகரை சேர்ந்தவர் மணிகண்டன்,52; ஜவுளிகடை உரிமையாளர். வியாபாரத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டதால், மனஉளைச்சலில் இருந்த இவர், கடந்த 12ம் தேதி பூச்சி மருந்து குடித்து தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
உடன் அருகில் இருந்தவர்கள் அவரை மீட்டு, விருத்தாசலம் அரசு மருத்துவமனையில் சேர்ந்தனர். பின்னர் மேல்சிகிச்சைக்கு சிதம்பரம் அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் சிகிச்சை பெற்ற வந்த அவர், நேற்று சிகிச்சை பலனின்றி இறந்தார்.
விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாாரித்து வருகின்றனர்.