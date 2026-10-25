மழையில் நனைந்து நெல் மூட்டைகள் சேதம்

UPDATED : அக் 24, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 24, 2026 01:08 AM
விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் பகுதியில் பெய்து வரும் தொடர் மழையினால், டி.வி.புத்துார் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள 5 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து முளைப்பு விட்டுள்ளன.
விருத்தாசலம் அடுத்த டி.வி.புத்துார் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம விவசாயிகள் கடந்த ஜூன், ஜூலை மாதங்களில் சாகுபடி செய்த குறுவை பட்ட நெல்லை கடந்த இரு மாதங்களாக அறுவடை செய்தனா டி.வி.புத்துார் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், கடந்த ஒருவாரமாக விருத்தாசலம் பகுதியில் பெய்து வரும் மழையினால், விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்து அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ள 5 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் நனைந்து முளைப்பு விட்டுள்ளன.
எனவே, டி.வி.புத்துாரில் தேக்கமடைந்துள்ள நெல் மூட்டைகளை பாதுகாப்பாக அடுக்கி வைக்க மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.