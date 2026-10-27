பாழடைந்த கட்டடத்தில் நெல் மூட்டைகள் அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் முளைப்பு
பாழடைந்த கட்டடத்தில் நெல் மூட்டைகள் அதிகாரிகள் அலட்சியத்தால் முளைப்பு
UPDATED : அக் 26, 2026 08:27 PM
ADDED : அக் 26, 2026 08:24 PM
விருத்தாசலம்: கம்மாபுரம் கொள்முதல் நிலையத்தில் தேக்கமடைந்த நெல் மூட்டைகள் முளைத்து வீணாவதால் விவசாயிகள் அதிருப்தி அடைந்துள்ளனர்.
சொர்ணவாரி நெல் அறுவடை தீவிரமடைந்த நிலையில், மாவட்டத்தில் 120க்கும் அதிகமான இடங்களில் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் வாயிலாக விவசாயிகள் நெற்பயிர்களை விற்பனை செய்து பயனடைந்தனர். ஆனால், சேமிப்பு கிடங்குகளில் இடப்பற்றாக்குறை காரணமாக கொள்முதல் நிலையங்களில் நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்தன.
இவை, திடீர் மழையில் நனைந்து முளைத்தும், அழுகியும் வீணாகியதை சுட்டிக்காட்டி, ‘தினமலர்’ நாளிதழில் செய்தி வெளியானது. அதன்பின், சேமிப்பு கிடங்குகளில் தேக்கமடைந்த நெல் மூட்டைகள் சரக்கு ரயில் மூலம் பிற மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. இதனால் மாவட்ட விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.
இந்நிலையில், கம்மாபுரம் கொள்முதல் நிலையத்தில் விவசாயிகளிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்த நெல் மூட்டைகள், அங்குள்ள பாழடைந்த கட்டடத்தில் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன. கனமழைக்கு கட்டடத்திற்குள் தண்ணீர்புகுந்து அங்கிருந்த நெல் மூட்டைகளில் தேங்கின. இதனால், நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் முளைத்து வீணாகின.
எனவே, கம்மாபுரத்தில் பாழடைந்த கட்டடத்தில் வீணாகி வரும் நெல் மூட்டைகளை சேமிப்புக் கிடங்கிற்கு இடமாற்றம் செய்ய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.