தமிழகம் முழுவதும் கைவரிசை காட்டிய பலே ஆசாமி கைது 38 சவரன் நகைகள், ரொக்கம், சொகுசு கார்கள் பறிமுதல்
தமிழகம் முழுவதும் கைவரிசை காட்டிய பலே ஆசாமி கைது 38 சவரன் நகைகள், ரொக்கம், சொகுசு கார்கள் பறிமுதல்
UPDATED : அக் 22, 2026 03:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 03:55 PM
விருத்தாசலம்: தமிழகம் முழுவதும் பூட்டிய வீடுகளில் கைவரிசை காட்டி வந்த பலே ஆசாமியை கைது செய்த போலீசார், 38 சவரன் நகைகள், ரொக்கம், சொகுசு கார்களை பறிமுதல் செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் காந்தி நகர், அருணாச்சலம் நகரை சேர்ந்தவர் சக்திவேல் மனைவி இன்ப சரஸ்வதி,55; அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி ஆசிரியர். இவரது மகன் முகுந்தன், திருமணமாகி, கடலுாரில் குடும்பத்துடன் வசிக்கிறார்.
கணவரை பிரிந்து வாழும் இன்ப சரஸ்வதி, கடந்த ஆக., 25ம் தேதி, வீட்டை பூட்டிவிட்டு, ஷீரடி சாய்பாபா கோவிலுக்கு சென்றிருந்தார். மறுநாள் அவரது வீட்டின் கதவுகள் திறந்து கிடப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், முகுந்தன் சென்று பார்த்தபோது, 18 சவரன் நகை, 6 கிலோ வெள்ளிப் பொருட்கள் மற்றும் வாசலில் நிறுத்தியிருந்த மாருதி ஜென் எஸ்டிலோ காரும் திருடு போயிருந்தது.
இதுகுறித்து விருத்தாசலம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா உத்தரவின்படி, டி.எஸ்.பி., பாலகிருஷ்ணன் தலைமையில் இன்ஸ்பெக்டர் சந்துரு, சப் இன்ஸ்பெக்டர் பாரதநேரு அடங்கிய தனிப்படை போலீசார் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை விருத்தாசலம் - ஜெயங்கொண்டம் சாலையில், கருவேப்பிலங்குறிச்சி குரங்கு பாலம் அருகே சொகுசு காரை நிறுத்தி, அதிலிருந்த இருவரை சந்தேகத்தின் பேரில் பிடித்து விசாரித்தனர்.
அதில், அவர்கள், சென்னை, கொளத்துார் சந்திரன் மகன் மாணிக்கராஜ், 41, பெரம்பலுார் அடுத்த வேப்பந்தட்டை, அரும்பாவூர் மோகனசுந்தரம் மகன் பரணிதரன்,30, என்பதும், விருத்தாசலம் ஆசிரியர் வீட்டில் திருடியதும் தெரிந்தது.
மேலும், இவர்கள், கடந்த இரண்டு மாதங்களாக பெரம்பலுார், சென்னை, செங்குன்றம், திருச்சி, தாராபுரம் , வடலுார் மற்றும் சேலம் பகுதிகளில் பூட்டிய வீடுகளில் பகல் மற்றும் இரவு நேரங்களில் தொடர் திருட்டில் ஈடுபட்டு வந்தது தெரிந்தது.
இதில், விருத்தாசலம் ஆசிரியர் வீட்டில் மாயமான 18 சவரன் நகைகள், வெள்ளிப்பொருட்களை விற்பனை செய்த 1 லட்சத்து 4 ஆயிரம் ரொக்கம், மாருதி கார் மற்றும் வடலுாரில் வீட்டில் திருடிய 20 சவரன் உட்பட 38 சவரன் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
மேலும், திருடிய பணத்தில் இருந்து மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் மற்றும் மகிந்திரா எக்ஸ்.யு.வி., கார்கள், ஒரு பல்சர் பைக், 3 மொபைல் போன்களை போலீசார் கைப்பற்றினர். இருவரையும் கைது செய்த போலீசார், விருத்தாசலம் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
இவ்வழக்கில் துரிதமாக செயல்பட்ட போலீசாரை எஸ்.பி., விவேகானந்த சுக்லா பாராட்டினார்.
பங்கு கேட்ட தகராறு ஆசிரியருக்கு வலை:
கம்மாபுரம் அடுத்த காவனுாரை சேர்ந்தவர் பாலமுருகன்,35; சேலத்தில் தனியார் பள்ளியில் ஆசிரியராக பணிபுரிந்தபோது, மாணவி ஒருவரிடம் அத்துமீறிய வழக்கில் போக்சோ சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். அப்போது, சிறையில் மாணிக்கராஜ் உடன் பழக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், வழக்கு செலவுக்கு பணம் தேவைப்பட்டதால், திருட்டு சம்பவங்களில் பாலமுருகனும் ஈடுபட்டுள்ளார்.
பாலமுருகன் வழிகாட்டுதலின் பேரில், விருத்தாசலம், வடலுாரில் பூட்டியிருந்த வீடுகளில் திருட்டு சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. ஆனால், அதன்பின் மற்ற ஊர்களில் நடந்த திருட்டு சம்பவங்களில் பங்கு பிரிப்பதில் ஏற்பட்ட தகராறு காரணமாக பாலமுருகன் கோபித்துக் கொண்டு பிரிந்து சென்று விட்டார். அவரை தேடும் பணியில் தனிப்படை போலீசார் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளனர்.
‘வாட்ஸ் ஆப்’ கால் மட்டும்:
கைது செய்யப்பட்ட கொளத்துார் மாணிக்கராஜ் மீது 200க்கும் அதிகமான திருட்டு வழக்குகள் உள்ளன. பகல், இரவு என எந்த நேரமும் பூட்டிய வீடுகளில் திருடுவதில் கில்லாடியாக வலம் வந்துள்ளார். மொபைல்போன் பயன்படுத்தாமல், வை–பை இணைப்பு கிடைக்கும் பகுதிகளை தேர்வு செய்து, வாட்ஸ் ஆப் கால் மட்டுமே பேசி வந்துள்ளார். இதனால், டவர் லொக்கேஷன் மூலம் மாணிக்கராஜ் இருப்பிடத்தை கண்டறிய முடியாமல் போலீசார் திணறியுள்ளனர்.
போலீசாருக்கு சவால்:
தனது வீட்டிற்கு சென்று குடும்பத்தினரிடம் மாணிக்கராஜை கேட்டு மிரட்டல் விடுக்கும் போலீசாருக்கு, வாட்ஸ் ஆப் காலில் மிரட்டல் விடுப்பதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்தார். மேலும், வீடியோ காலில் முடிந்தால் பிடித்துக் கொள் என சவால் விட்டதால் மாணிக்கராஜை பிடிக்க வேண்டும் என்பதில் பல மாவட்ட போலீசாருடன் முனைப்பு காட்டி வந்துள்ளனர்.
ஓ.எல்.எக்ஸ்., கார்:
‘மெர்சிடிஸ் பென்ஸ்’ எனப்படும் உயர் ரக சொகுசு காரை, ஓ.எல்.எக்ஸ்., எனப்படும் ஆன்லைன் தளம் வாயிலாக புதுச்சேரியில் வாங்கியுள்ளார், மாணிக்கராஜ். சொகுசு காரில் வி.ஐ.பி.,போல வலம் வந்ததால், போலீசாரிடமும் சிக்கவில்லை.
நீங்கதான் ராஜா:
போலீசிடம் வசமாக சிக்கிய மாணிக்கராஜ், ‘உங்களிடம் சிக்காத வரை நான் ராஜா; சிக்கியதால், நீங்கதான் ராஜா. உங்கள் விசாரணைக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தருகிறேன் எனக் கூறிய அவர், திருடிய தங்கம், வெள்ளி நகைகளை விற்பனை செய்த இடங்களை காட்டியுள்ளார். மேலும், 38 சவரன் நகைகள், ரொக்கம், கார்களை பறிமுதல் செய்யும் வரை அமைதி காத்துள்ளார்.
தீபாவளி பர்சேஸ்:
சமீபத்தில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு திருடிய பணத்தில் இருந்து மனைவி, குழந்தைகளுக்கு புத்தாடை, பட்டாசுகளை வாங்கி கொடுத்துள்ளார், மாணிக்கராஜ். மாத சம்பளம் வாங்குபவர்கள் கூட தீபாவளி பர்சேைஸ துவங்கியிருக்க மாட்டார்கள். திருடிய பணத்தில் முன்கூட்டியே புத்தாடை, பட்டாசு வாங்கிக் கொடுத்தது தெரிந்து, போலீசார் திகைத்தனர்.
கஸ்டடி எடுக்க தயார்:
கடந்தாண்டில், சென்னையில் கைது செய்யப்பட்ட மாணிக்கராஜிடம் இருந்து 230 சவரன் நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. அதன்பின், யாரிடமும் சிக்காமல் இருந்த மாணிக்கராஜ் கைது செய்யப்பட்ட சம்பவம் தெரிந்ததும், பல்வேறு மாவட்ட போலீசார் உஷாராகி வருகின்றனர். அதன்படி, நீதிமன்றம் வாயிலாக கஸ்டடி எடுத்து, தங்களது பகுதிகளில் திருடுபோன நகைகளை மீட்க தயாராகி வருகின்றனர்.