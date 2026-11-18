/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பணி பாதுகாப்பு வேண்டி ஊராட்சி செயலர்கள் மனு
ADDED : நவ 16, 2026 06:25 PM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டி ஊராட்சி செயலர்கள் மனு அளித்தனர்.
கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இன்று (நவ.,16) நடந்த பொதுமக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில், அண்ணாகிராமம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தை சேர்ந்த அனைத்து ஊராட்சி செயலர்கள் அளித்த மனு:
அண்ணாகிராமம் ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட ஒறையூர் ஊராட்சி செயலர் அருள்குமார் மீதான தாக்குதல் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தி சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அனைத்து ஊராட்சி செயலர்களுக்கும் பணி பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும். ஊராட்சி மன்ற அலுவலகங்களில் பாதுகாப்பான பணி சூழலை ஏற்படுத்த தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது.