UPDATED : நவ 20, 2026 10:06 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:04 PM
பண்ருட்டி: திருமண ஆசை காட்டி உல்லாசமாக இருந்துவிட்டு கொலை மிரட்டல் விடுத்த ஊராட்சி செயலரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த எ.பி. குப்பம் (எ) அழகுபெருமாள்குப்பத்தை சேர்ந்தவர் விஜயராஜன் மகன் பாலாஜி,30; அழகுபெருமாள்குப்பம் ஊராட்சி செயலரான இவர், அலுவலர் தொடர்பாக ஒன்றிய அலுவலகத்திற்கு சென்று வரும்போது, அங்கு கம்ப்யூட்டர் ஆபரேட்டராக பணிபுரிந்து தற்போது, இடமாறுதாகி சென்றுள்ள கணவரை பிரித்து வாழும் 34 வயது பெண்ணுடன் பழக்கம் ஏற்பட்டது. அவரிடம் பாலாஜி திருமண ஆசை காட்டி, பல முறை உல்லாசமாக இருந்துள்ளார். அதில், கர்ப்பமடைந்த பெண், பாலாஜி வற்புறுத்தலின் பேரில் கருவை கலைத்துள்ளார்.
அதன்பிறகு அந்த பெண் திருமணத்திற்கு வற்புறுத்தியபோது, மறுத்த பாலாஜி, ஆபாசமாக திட்டி கொலை மிரட்டல் விடுத்தார்.
இதுகுறித்த புகாரின்பேரில் பண்ருட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து, பாலாஜியை கைது செய்தனர்.