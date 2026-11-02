இருளில் மூழ்கிய பாலம் கிராம மக்கள் அச்சம்

UPDATED : நவ 01, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:08 PM
பெண்ணாடம்: சவுந்திரசோழபுரம் உயர்மட்ட மேம்பாலத்தில், மின் விளக்கு வசதியின்றி இருளில் மூழ்கியதால் பாலத்தை கடந்த செல்ல பொது மக்கள் அச்சமடைகின்றனர்.
பெண்ணாடம் அடுத்த சவுந்திரசோழபுரம் – கோட்டைக்காடு இடையே வெள்ளாற்றின் மீது, நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில், ரூ. 11 கோடியில் புதிதாக கட்டிய உயர்மட்ட மேம்பாலம், கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
இந்த பாலத்தை பயன்படுத்தி சவுந்திரசோழபுரம், பெண்ணாடம், கோட்டைக்காடு, ஆதனக்குறிச்சி, முள்ளுக்குறிச்சி உட்பட 40க்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பெண்ணாடம், செந்துறை, ஜெயங்கொண்டம், அரியலுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
பாலத்தில் மின் விளக்கு வசதிகள் இல்லாததால், இரவு நேரங்களில் பாலம் இருளில் மூழ்கி விடுகிறது. இதனால் இரவு நேரங்களில் இவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், கிராம மக்கள் பாலத்தை கடந்து செல்ல அச்சமடைகின்றனர்.
எனவே, சவுந்திரசோழபுரம் – கோட்டைக்காடு உயர்மட்ட மேம்பாலத்தில் மின்விளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.