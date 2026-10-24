தரமான கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் பனிக்கன்குப்பம் செயின்ட்பால் பப்ளிக் ஸ்கூல்
தரமான கல்விக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் பனிக்கன்குப்பம் செயின்ட்பால் பப்ளிக் ஸ்கூல்
UPDATED : அக் 17, 2026 06:56 PM
ADDED : அக் 17, 2026 06:54 PM
பண்ருட்டி அடுத்த பனிக்கன்குப்பம் செயின்ட்பால் பப்ளிக் ஸ்கூல் கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு துவங்கப்பட்டது. இப்பள்ளி, தரமான கல்வியை வழங்குவதையும் மாணவர்களின் முழுமையான ஆளுமையை உறுதிப்படுத்துவதையும் தனது முக்கிய நோக்கங்களாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது.
பிரிகேஜ் முதல் பிளஸ் 2 வரை இப்பள்ளியில் சுமார் 1,200 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். அனைத்து வசதிகளும் கொண்ட ஒரே சி.பி.எஸ்.இ., பள்ளியாக திகழ்கிறது. இங்கு மேல்நிலை வகுப்புகளில் அறிவியல், வணிகவியல் மற்றும் கலைப் பிரிவுகள் வழங்கப்படுகின்றன. பண்ருட்டியைச் சுற்றியுள்ள கிராமப்புற மாணவர்கள் படிக்க பள்ளி பஸ், வேன்கள் 25 கி.மீ., தொலைவிற்குள் உள்ள 100 கிராமங்களுக்கு சேவை செய்து வருகின்றன.
பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி மட்டுமல்லாது, சிந்திக்கும் திறன், படைப்பாற்றல், பிரச்னைகளுக்குத் தீர்வு காணும் ஆற்றல், தகவல் தொடர்புத் திறன் மற்றும் சுயமாகக் கற்றுக்கொள்ளும் பழக்கம் வளர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. தொடர் மதிப்பீடுகள், கூடுதல் பயிற்சிகள், பணித்தாள்கள், செய்முறைச் செயல்பாடுகள் மற்றும் திட்டப்பணிகள் மூலம் மாணவர்களின் கற்றல் திறன்கள் மேம்படுத்தப்படுகின்றன. கடந்த கல்வியாண்டில் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வில் பள்ளி 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளனர்.
பிளஸ் 2 வகுப்பில் மாணவர் வர்தமான் 465 மதிப்பெண்களுடன் முதலிடத்தையும், கோகுல் 456 மதிப்பெண்களுடன் இரண்டாம் இடத்தையும், சாய்பாலாஜி 435 மதிப்பெண்களுடன் மூன்றாம் இடத்தையும் பெற்றுள்ளனர்.பளளியில் விளையாட்டு போட்டியில் ஓட்டப்பந்தயம், சறுக்குப் பந்தயம், சிலம்பம், சதுரங்கம், பூப்பந்து மற்றும் பல்வேறு விளையாட்டுகளில் முக்கியத்துவம் அளித்து வருகின்றனர். அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப மாணவர்களைத் தயார்படுத்தும் வகையில், ஸ்டெம் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த செயல்பாடுகள் பள்ளியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
நினைவுப் படங்கள் உருவாக்குதல், இணையதள உருவாக்கம், செயற்கை நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்திப் பதாகைகள் வடிவமைத்தல் போன்ற பயிற்சிகள் மாணவர்களின் டிஜிட்டல் திறன்களையும் படைப்பாற்றலையும் மேம்படுத்துகின்றன. 9ம் வகுப்பு, 10ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு சார்ந்த கற்றல் வகுப்புகள். 6ம் வகுப்பு முதல் 10ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கான அடித்தளப் பயிற்சித் திட்டங்களும், பிளஸ்1, பிளஸ் 2 மாணவர்ளுக்கு ஜெ.இ.இ., நீட் தேர்வுத் தயாரிப்புத் திட்டங்களும் வழங்கப்படுகின்றன. இங்கு அனுபவமிக்க இசை ஆசிரியர் மூலம் இசை வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது.
அனுபவமிக்க ஆசிரியர்கள் மூலம் பயிற்சிப் பட்டறைகள், கல்விசார் கூட்டங்கள் மற்றும் தொழில்முறை மேம்பாட்டுப் பயிற்சிகள் மூலம் ஆசிரியர்கள் தங்களது கற்பித்தல் முறைகளை மேம்படுத்தி வருகின்றனர். புதுமையான கற்பித்தல் உத்திகள், அனுபவக் கல்வி, தொழில்நுட்பப் பயன்பாடு மற்றும் திறன் அடிப்படையிலான கற்றல் ஆகியவற்றுக்கு ஊக்கம் அளிக்கப்படுகிறது. தரமான கல்வி, நற்பண்புகள், படைப்பாற்றல் சாதனைகள் நிறைந்த எதிர்காலத்தை நோக்கி பண்ருட்டி செயின்ட் பால் பப்ளிக் பள்ளி முன்னேறி வருகிறது.