தீபாவளி பரிசு எதிர்பார்த்த கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஏமாற்றம்
தீபாவளி பரிசு எதிர்பார்த்த கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ஏமாற்றம்
UPDATED : நவ 10, 2026 06:05 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:01 PM
தீபாவளி பண்டிகையொட்டி தி.மு.க., மற்றும் அ.தி.மு.க., நிர்வாகிகளுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்காததால் கட்சி நிர்வாகிகள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்னர்.
ஒவ்வொரு ஆண்டும், தீபாவளி பண்டிகையொட்டி கட்சி நிர்வாகிகள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடும் வகையில் சட்டசபை தொகுதிகளில் உள்ள நகரம், பேரூராட்சி, ஒன்றியம் என அனைத்து பகுதியிலும் உள்ள கிளை நிர்வாகிகள் ஒன்றிய செயலாளர்கள், ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள், நகர செயலாளர்கள், நகர பொறுப்பாளர்கள், மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள் என அனைவருக்கும் பொறுப்பிற்கு தகுந்தாற்போல் குறிப்பிட்ட தொகை அக்கட்சிகளின் தலைமை மூலம் வழங்குவது வழக்கமாக ஒன்றாக இருந்து வருகின்றது.
நடந்த முடிந்த சட்டசபை தேர்தலில் த.வெ.க., ஆட்சியை கைப்பற்றியதால் தி.மு.க., மற்றும் அ.தி.மு.க., கட்சிகள் நிர்வாகிகளை கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளனர்.
மேலும் இந்தாண்டு தீபாவளி பண்டிகையொட்டி கட்சி நிர்வாகிகளுக்கு ‘ப’ வைட்டமின் வழங்கப்படாதது, அக்கட்சி நிர்வாகிகள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.