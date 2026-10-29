தரமான எண்ணெய் விற்பனையில் பார்வதி ஆயில் மில்ஸ்

UPDATED : அக் 28, 2026 05:12 PM
ADDED : அக் 28, 2026 05:06 PM
கடலுார்: கடலுார் வண்டிப்பாளையம் ரோடு பார்வதி ஆயில் மில்லில் தரமான எண்ணெய் வகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
கடலுார் வண்டிப்பாளையம் ரோட்டில் உள்ள 75 ஆண்டுகள் பாரம்பரியமிக்க பார்வதி ஆயில் மில்லில் தலைமுறை தலைமுறையாய் நல்லெண்ணெய் தயார் செய்யப்படுகிறது. உயர்தரமான எள்ளில் இருந்து மருத்துவ குணங்கள் மற்றும் சுவையோடு இயற்கையான முறையில் தயார் செய்யப்படுகிறது.
சுவையான உணவிற்கும், சுகமான வாழ்விற்குமான அலமு நல்லெண்ணெய், அலமு கடலை எண்ணெய், தேங்காய் எண்ணெய் வகைகள் உயர்ந்த தரத்திலும், நியாயமான விலையிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இங்கு எண்ணெய் வாங்க கடலுார் மற்றும் வெளி மாவட்ட வாடிக்கையாளர்கள் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். குறிப்பாக, தீபாவளி சிறப்பு விற்பனை நடந்து வருகிறது.
கடலுாரில் உள்ள மளிகை கடைகள் மற்றும் சூப்பர் மார்கெட்டுகளில் இந்நிறுவனத்தின் எண்ணெய் வகைகள் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அனைத்து பண்டிகைகள் மற்றும் சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆர்டரின் பேரில், குறைந்த விலையில் எண்ணெய் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. மேலும், விவரங்களுக்கு 9442423566 என்ற எண்ணி்ல் தெரிந்து கொள்ளலாம்.