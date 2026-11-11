போதிய பஸ் வசதி இல்லாததால் கடலுாரில் பயணிகள் அவதி

UPDATED : நவ 10, 2026 10:24 AM
ADDED : நவ 10, 2026 10:20 AM
கடலுார்: தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட சொந்த ஊருக்கு வந்தவர்கள் நேற்று வேலைபார்க்கும் இடங்களுக்கு திரும்புவதால் கடலுார் பஸ் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. தீபாவளி பண்டிகையொட்டி பல்வேறு ஊர்களில் பணியாற்றுபவர்கள், பெரும்பாலானோர் தமது சொந்த ஊரில் பண்டிகையை கொண்டாடுவது வழக்கம். அதையொட்டி பண்டிகைக்கு முன்கூட்டியே பல்வேறு வாகனங்களில் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் பண்டிகை முடிந்ததால் நேற்று மாலை பல்வேறு தரப்பினரும் தாம் வேலை செய்யும் ஊர்களுக்கு புறப்பட்டு செல்ல தயாராக கடலுார் பஸ் நிலையம் வந்திருந்தனர். ஆனால் வழக்கம்போல தொலைதுாரம் செல்பவர்களுக்கு வழக்கமாக இருப்பதைப்போல் பஸ் போக்குவரத்து குறைவாகவே இருந்தது.
அதனால் பொதுமக்கள் கூட்டம் அலைமோதியதால் காத்திருந்து முண்டியடித்து பஸ்சை பிடித்தனர்.