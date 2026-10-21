ஆயுதபூஜை விடுமுறை நிறைவு ரயில்களில் குவிந்த பயணிகள்
ஆயுதபூஜை விடுமுறை நிறைவு ரயில்களில் குவிந்த பயணிகள்
ADDED : அக் 21, 2026 12:47 AM
விருத்தாசலம்: நான்கு நாட்கள் விடுமுறை முடிந்ததால், விருத்தாசலம் வழியாக சென்னை சென்ற எகஸ்பிரஸ் ரயில்கள் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
ஆயுதபூஜை மற்றும் விஜயதசமி அரசு விடுமுறை நாட்களை கொண்டாட கடந்த, 16ம் தேதி மாலை தென்மாவட்ட பயணிகள் சென்னையில் இருந்து ரயில்களில் புறப்பட்டனர்.
இன்று வேலை நாள் என்பதால் சொந்த ஊர்களில் இருந்து பயணிகள் சென்னைக்கு திரும்ப துவங்கினர். இதற்காக பயணிகள் பலர் ரயில்களில் முன்பதிவு செய்திருந்தனர்.
டிக்கெட் கிடைக்காத பயணிகள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி ஆபத்தான முறையில், வேறு வழியின்றி சென்னை சென்றனர்.
இதனால் தென் மாவட்டங்கள் வழியாக சென்னை சென்ற ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
அதன்படி, விருத்தாசலம் ரயில் நிலையம் வழியாக இன்று மாலை 3:20 மணிக்கு சென்ற திருச்சி - ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ், அதன்பின் சென்ற குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் என அனைத்து ரயில்களிலும் பயணிகள் படிக்கட்டுகளில் தொங்கியபடி சென்றனர்.
ரயில்வே போலீசார் அவர்களை உள்ளே செல்லவும், படிக்கட்டுகளில் தொங்க வேண்டாம் எனவும் எச்சரித்தனர்.