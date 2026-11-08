தீபாவளி தொடர் விடுமுறை: ரயில்களில் குவிந்த பயணிகள்
தீபாவளி தொடர் விடுமுறை: ரயில்களில் குவிந்த பயணிகள்
ADDED : நவ 07, 2026 03:16 PM
விருத்தாசலம்: தீபாவளி பண்டிகை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு விருத்தாசலம் வழியாக சென்ற ரயில்களில் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
இன்று தீபாவளி பண்டிகையொட்டி, நாளை அரசு விடுமுறை நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதற்காக, நேற்று முன்தினம் இரவு முதல், தென்மாவட்ட பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு படையெடுத்தனர்.
அதன்படி, சாலை மார்க்கத்தில் பெருங்களத்துார் முதல் உளுந்துார்பேட்டை வரை, ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் நெரிசல் காரணமாக ஊர்ந்து சென்றன.
மேலும், தென்மாவட்ட பயணிகள் நேற்று முன்தினம் மாலை முதல், ரயில்களில் புறப்பட்டதால், பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது. நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னை எழும்பூர் - காரைக்குடி பல்லவன் சூப்பர் பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் பொதுப்பயண பெட்டிகள் மட்டுமல்லாது முன்பதிவு பெட்டிகளிலும் ஏராளமானோர் முண்டியடித்தபடி படிக்கட்டுகளிலும் ஆபத்தான முறையில் பயணித்தனர்.
தொடர்ந்து, நேற்று மதியம் 2:00 மணிக்கு விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்துக்கு வந்த சென்னை – குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ், அதன்பின், சென்னை – மதுரை வைகை, பல்லவன் சூப்பர் பாஸ்ட், கொல்லம், கன்னியாகுமரி, ராமேஸ்வரம், அனந்தபுரி, முத்துநகர், ராக்போர்ட் உட்பட அனைத்து ரயில்களிலும் பயணிகள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது.
விருத்தாசலம் வழியாக சென்ற ரயில்களில், படிகளில் அமர்ந்தும், தொங்கியடி சென்ற பயணிகளை பாதுகாப்பாக செல்லும்படி இருப்புப்பாதை ரயில்வே போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர்.