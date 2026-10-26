/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/வேன் மோதி பைக்கில் சென்ற மதபோதகர் பலி
ADDED : அக் 25, 2026 05:26 PM
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சேத்தியாத்தோப்பு: வேன் மோதியதில் பைக்கில் சென்ற மதபோதகர் உயிரிழந்தார்.
அரியலுார் மாவட்டம், ஆண்டிமடம் கட்டாத்துரைச் சேர்ந்த புஷ்பராயர் மகன் டேனியல், 47; கிறிஸ்துவ மதபோதகர். இவர், தனது வீட்டிலிருந்து பைக்கில் இன்று (அக்.,25) காலை சோழத்தரம் சென்று மீன் வாங்கிக்கொண்டு காட்டாத்துார் செல்ல, பாளையங்கோட்டை அருகே சென்றார்.
அப்போது எதிரே வந்த வேன், பைக் மீது மோதியதது. இதில் டேனியல் தலையில் அடிபட்டு சம்பவ இடத்திலே உயிரிழந்தார்.
தகவல் அறிந்த சோழத்தரம் போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று டேனியல் உடலை கைப்பற்றி காட்டுமன்னார்கோவில் அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். சோழத்தரம் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகி்ன்றனர்.