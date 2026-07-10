/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ அடகு கடை உரிமையாளர்கள் பாதுகாப்பு கோரி மனு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 03:07 AM
அ நிறம் | அளவு
கடலுார்: கடலுார் மாவட்ட நகை அடகு கடை உரிமையாளர்கள் பாதுகாப்பு கோரி மனு அளித்தனர்.
இதுகுறித்து எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் மாவட்ட நகை அடகு கடை உரிமயைாளர்கள் சங்கத்தினர் அளித்த மனு:
அமெரிக்கா - ஈரான் போரால் பொருளாதார மாற்றம் ஏற்பட்டு, தங்க நகைகள், வெள்ளி விலை வரலாறு காணாத அளவிற்கு உயர்ந்துள்ளது.
நகைகள், வெள்ள விலை ஏற்றத்தால் அடகு கடையில் அடகு வைத்த காலாவதியான நகைகளை கேட்டு உரிமையாளர்கள், நகை அடகு கடை உரிமையாளர்களை அச்சுறுத்துகின்றனர்.
அடகு வைத்த நகைகளை மீட்டு கொள்ளும்படி வாடிக்கையாளர்களுக்கு தபால் மூலமாக தகவல் தெரிவித்தும் கடந்தாண்டு வரை வராதவர்கள், தற்போது, பல பேருடன் வந்து நகைகளை கேட்டு மிரட்டுகின்றனர். எனவே, நகை கடை உரிமையாளர்களின் பாதுகாப்பிற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.