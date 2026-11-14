சமாதான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி கடலுாரில் இன்று திட்டமிட்டபடி ரயில் மறியல்
சமாதான பேச்சுவார்த்தை தோல்வி கடலுாரில் இன்று திட்டமிட்டபடி ரயில் மறியல்
UPDATED : நவ 14, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 13, 2026 08:56 PM
கடலுார்: கடலுாரில் ரயில்வே அதிகாரிகள் யாரும் வருகை தராததால், சமாதான பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது. அதனால், ஏற்கனவே அறிவித்தபடி இன்று ரயில் மறியல் போராட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மயிலாடுதுறை–கோயம்புத்துார் ரயிலை கடலுார் துறைமுகம் வரை நீட்டிக்க வேண்டும். விழுப்புரம்–விருத்தாசலம் மார்க்கமாக இயக்கப்படும் ரயில்களில் சிலவற்றை கடலுார் துறைமுகம் வழியாக இயக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (14ம் தேதி) காலை 10:00 மணிக்கு திருப்பாப்புலியூர் ரயில் நிலையத்தில் ரயில் மறியல் போராட்டம் நடத்துவது என, கடந்த 10ம் தேதி நடந்த அனைத்து கட்சிகள், குடியிருப்போர் சங்கம் மற்றும் பொதுநல அமைப்புகளின் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.
அதனையொட்டி, நேற்று கடலுார் ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகத்தில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடந்தது. ஆர்.டி.ஓ., லாவண்யா தலைமை தாங்கினார். திருப்பாதிரிப்புலியூர் இன்ஸ்பெக்டர் கதிரவன் மற்றும் ரயில்வே போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். மா.கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் மாதவன், காங்., மாநில செயலாளர் சந்திரசேகரன், மாநகர செயலாளர்கள் மா.கம்யூ., அமர்நாத், இந்திய கம்யூ., நாகராஜன், வி.சி., கட்சி மாவட்ட செயலாளர் ராமச்சந்திரன், மனிதநேய ஜனநாயக கட்சி நிர்வாகி மன்சூர், மக்கள் நீதி மையம் மாவட்ட செயலாளர் மூர்த்தி, அனைத்து குடியிருப்போர் சங்க நிர்வாகிகள் வெங்கடேசன், மருதவாணன், பொது நல இயக்கங்களின் கூட்டமைப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் ரவி உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அதிகாரிகள் தரப்பில், போராட்டத்தை கைவிடமாறு வலியுறுத்தப்பட்டது. ஆனால், கூட்டத்தில், ரயில்வே உயரதிகாரிகள் பங்கேற்கவில்லை. இதனால், நாளை (இன்று) போராட்டம் துவங்கும் முன்பாக கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவதாக ரயில்வே உயரதிகாரிகள் உறுதியளித்தால் மட்டுமே போராட்டம் கைவிடப்படும். இல்லையெனில் திட்டமிட்டப்படி போராட்டம் நடத்தப்படும் என அரசியல் கட்சியினர் கூறினர். இதனால், அமைதி பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்தது.