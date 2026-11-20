தொட்டி கட்ட தோண்டிய பள்ளத்தால் பெண்ணையாற்றின் கரை சேதம்
தொட்டி கட்ட தோண்டிய பள்ளத்தால் பெண்ணையாற்றின் கரை சேதம்
UPDATED : நவ 19, 2026 04:24 PM
ADDED : நவ 19, 2026 04:22 PM
நெல்லிக்குப்பம்: தொட்டி கட்ட தோண்டிய பள்ளத்தால் பெண்ணை ஆற்றின் கரை சேதமடைந்துள்ளது.
கடலூர் மாநகராட்சி பகுதி மக்களுக்கு குடிநீர் வழங்குவதற்காக நெல்லிக்குப்பம் அருகே உள்ள வெள்ளப்பாக்கம் பெண்ணையாற்றின் கரையோரம் நிலத்தடி நீர் தொட்டி கட்டும் பணி தொடங்கியுள்ளது. இதற்காக ஆற்றின் கரையை சேதப்படுத்தி கரையையொட்டி 50 அடி அகலத்தில்,10 அடி ஆழத்திற்கு பள்ளம் தோண்டினர்.
இதற்கு முறையாக பொதுப்பணித்துறையில் அனுமதி பெறாததால், பணி தடுத்து நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
மேலும், கரையை ஒட்டி தனியாருக்கு சொந்தமான விளை நிலம் அருகில் பள்ளம் தோண்டியுள்ளதால், அப்பகுதியில் ஆற்றின் கரை பலவீனமாகியுள்ளது. கடந்த 10 நாட்களுக்கு முன் பெய்த மழையில் நிலத்தில் தேங்கிய தண்ணீர் கரையை உடைத்துக் கொண்டு ஆற்றில் சென்றது.
இதனால் அந்த இடத்தில் ஆற்றின் கரை சேதம் அடைந்தது. மேலும் விவசாய நிலத்தின் மேல் மண் அடித்துச் சென்றுள்ளது,.
கரை சேதமடைந்துள்ளதால், ஆற்றில் தண்ணீர் வந்தால் ஊரில் புகும் அபாயம் உள்ளது. எனவே, உடனடியாக அதிகாரிகள் பார்வையிட்டு கரையோரம் குடிநீர் தொட்டி கட்டுவதை தடுத்து நிறுத்தி மீண்டும் கரையை பலப்படுத்த வேண்டும் என வெள்ளபப்பாக்கம் பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
்.