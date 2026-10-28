அதிகாரிகள் வாக்குறுதி காற்றோடு போயாச்சு டாஸ்மாக் கடையை மாற்றாததால் மக்கள் ஆவேசம்
அதிகாரிகள் வாக்குறுதி காற்றோடு போயாச்சு டாஸ்மாக் கடையை மாற்றாததால் மக்கள் ஆவேசம்
UPDATED : அக் 27, 2026 03:38 PM
ADDED : அக் 27, 2026 03:36 PM
டாஸ்மாக் விதிமுறைகளின்படி மதுபான கடைகள் கல்வி நிலையங்கள், பொதுமக்கள் கூடும் பஸ் நிலையம், ரயில் நிலையம் மற்றும் வழிபாட்டு தளங்கள் உள்ள 500 மீட்டர் தொலைவிற்குள் அமைக்கக்கூடாது. ஆனால், இந்த விதியை டாஸ்மாக் நிர்வாகமே மதிக்காமல், புதுச்சத்திரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் சாலையில், துவக்கப்பள்ளி அருகிலேயே அதாவது 150 மீட்டர் துாரத்திற்குள் டாஸ்மாக் கடை திறந்து செயல்பட்டு வருகிறது.
இதனால், அப்பகுதியில் பல்வேறு பிரச்னை ஏற்பட்டதால், டாஸ்மாக் கடையை அகற்ற அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இந்நிலையில், தமிழக முதல்வராக விஜய் பதவி ஏற்றவுடன், வழிபாட்டு தளங்கள், கல்வி நிலையங்கள், பஸ் நிலையம் மற்றும் ரயில் நிலையம் அருகில் அதாவது 500 மீட்டர் துாரத்திற்குள் இருக்கும் 717 டாஸ்மாக் கடைகளை மூட உத்தரவிட்டார்.
அந்த அறிவிப்பில் புதுச்சத்திரம் டாஸ்மாக் கடை மூடப்படவில்லை. இதனால் ஆவேசமடைந்த கிராம மக்கள், கடந்த ஜூன் 6ம் தேதி இந்த டாஸ்மாக் கடையை பூட்டி, போராட்டம் நடத்தினர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வருவாய்துறை அதிகாரிகள், இன்னும் இரண்டு வாரத்திற்க்குள் டாஸ்மாக் கடையை மாற்றுவதாக கூறினர். அதனையேற்று, கிராம மக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர்.
ஆனால் அதிகாரிகள் கூறியபடி டாஸ்மாக் கடையை 5 மாதங்களாகியும் மாற்றாமல், அதே இடத்தில் இயக்கி வருகின்றனர். அதிகாரிகள் சொன்ன வாக்குறுதி காற்றோடு போனதால், ஆவேசமடைந்துள்ள கிராம மக்கள், அடுத்தகட்டமாக அதிரடி போராட்டத்தில் இறங்க முடிவு செய்துள்ளனர்.
அதிகாரிகள் கூறிற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவித்தனர்.
இரண்டு வாரத்தில் டாஸ்மாக் கடை, வேறு இடத்திற்கு மாற்றப்படும் என அதிகாரிகள் கொடுத்த வாக்குறுதி என்னாச்சு என, இப்பகுதி மக்கள் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.