கடலுார் - சென்னைக்கு மீண்டும் பாசஞ்சர் ரயிலை இயக்க மக்கள்... எதிர்பார்ப்பு: ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தல்
கடலுார் - சென்னைக்கு மீண்டும் பாசஞ்சர் ரயிலை இயக்க மக்கள்... எதிர்பார்ப்பு: ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 03:53 AM
கடலுார்: கடலுார் - சென்னைக்கு இயக்கப்பட்டு வந்த பாசஞ்சர் ரயிலை மீண்டும் இயக்க பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
விழுப்புரம்-மயிலாடுதுறை மார்க்கத்தில் மீட்டர்கேஜ் ரயில்பாதை, கடந்த, 2010 ம் ஆண்டு அகல ரயில்பாதையாக மாற்றப்பட்டு புதிய ரயில்பாதையில் ரயில் விடப்பட்டது.
தற்போது, இந்த மார்க்கத்தில் பெங்களூர், திருச்சி உள்ளிட்ட ஒரு சில பாசஞ்சர் ரயில்கள் மட்டுமே இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. கடலுார் மாநகரில் பஸ் நிலையமும், ரயில் நிலையமும் அருகருகே உள்ளன. அதேபோல கடலுார் முதுநகர் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையமாக உள்ளது. இந்த இரு வாய்ப்புகள் இருந்த போதும் நெடுந்துார ரயில்கள் வராததால், பொதுமக்கள் பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ளது.
திருப்பாதிரிப்புலியூரில் இருந்து புறப்படும் நாகூர்-பெங்களூர் பாஸ்ட் பாசஞ்சர் ரயில் காலை 8:20 மணிக்கு முதுநகர் வந்து அங்கிருந்து பெங்களூர் செல்கிறது. முதுநகர்- பெங்களூர் பாஸ்ட் பாசஞ்சர் ரயில் முதுநகரில் இருந்தே செல்கிறது. மீட்டர் கேஜ் ஆக இருந்தபோது, திருப்பாதிரிப்புலியூர் வரை வந்து சென்றது.
தற்போது இந்த ரயிலை திருப்பாதிரிப்புலியூர் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என ரயில் பயணிகள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
அதேபோல மைசூருக்கு செல்லக்கூடிய ரயில் கடலுார் முதுநகர் ஜங்ஷனில் இருந்து, மாலை 4:30 மணிக்கு புறப்படுகிறது.
கடலுார் மாவட்டத்தில் இருந்து ஏராளமான மாணவர்கள், கோயம்புத்துாரில் படித்து வருகின்றனர். இன்னும் ஏராளமானோர் தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றி வருகின்றனர். ஆனால் கோயம்புத்துாருக்கு நேரடி ரயில் வசதி இதுவரை இல்லை.
மேலும் நேரடியாக கோயம்புத்துாருக்கு பஸ் வசதியும் இல்லை. ஆம்னி பஸ்கள் தான் சில இயக்கப்படுகிறது. எனவே கோயம்புத்துாருக்கு நேரடியாக ரயில் வசதியை ஏற்படுத்த மக்கள் பிரதிநிதிகள் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும்.
கடலுாரில் இருந்து தினமும் இரவு 9:30 மணிக்கு சென்னைக்கு செல்லும் பாஸ்ட் பாசஞ்சர் ரயில் நிறுத்தப்பட்டது. இந்த ரயில் மீண்டும் விடப்படவில்லை.
இந்த ரயில் காலை 5:00 மணிக்கு சென்னைக்கு சென்று விடுவதால், ஏராளமானோர் அலுவல் விஷயமாக செல்வோர் இதை பயன்படுத்தி வந்தனர். அதேபோல விழுப்பரம்-மயிலாடுதுறை மார்க்கத்தில் காலையில் மாணவர்களுக்காக இயக்கப்பட்டு வந்த பாசஞ்சர் ரயில் மீட்டர் கேஜ் ஆக இருக்கும்போது நல்ல வரவேற்பை பெற்றது. இந்த ரயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள து.
இவ்விரு ரயில்களும் மீண்டும் இயக்கப்பட வேண்டும் என பொதுமக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
இது குறித்து ரயில்வே நிர்வாகம் உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.