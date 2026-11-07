கிராம இணைப்பு சாலை பணியை விரைந்து துவக்க மக்கள் கோரிக்கை
கிராம இணைப்பு சாலை பணியை விரைந்து துவக்க மக்கள் கோரிக்கை
UPDATED : நவ 06, 2026 07:12 PM
ADDED : நவ 05, 2026 06:47 PM
திட்டக்குடி: கிடப்பில் போடப்பட்ட கிராம இணைப்பு சாலை பணியை விரைந்து துவக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
திட்டக்குடி அடுத்த கூடலுார் – கொடிகளம் கிராமங்களை இணைக்கும், சாலையை பயன்படுத்தி, கூடலுார், கொடிகளம், திருவட்டத்துறை மற்றும் அரியலுார் மாவட்ட கிராம மக்கள் தங்களின் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு பெண்ணாடம், திட்டக்குடி, நல்லுார், வேப்பூர், செந்துறை, அரியலுார், அகரம் சீகூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்று வருகின்றனர்.
போதிய பராமரிப்பில்லாமல் இருக்கும் இந்த சாலையில் பல இடங்களில் ஜல்லிகள் பெயர்ந்து போக்குவரத்திற்கு லாயக்கற்ற நிலைக்கு மாறியதால் இவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். சிலர் விபத்தில் சிக்கி வந்தனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, கடந்த 6 மாதங்களுக்கு முன் தார் சாலை அமைக்க 1 கி.மீ., துாரத்திற்கு ஜல்லிகள் கொட்டப்பட்டு, சாலை சீரமைப்பு பணிகள் துவங்கியது. ஆனால், ஜல்லிகள் கொட்டப்பட்டதுடன் பணிகள் துவங்காமல் இதுநாள் வரை கிடப்பில் போடப்பட்டதால் இவ்வழியே செல்லும் வாகன ஓட்டிகள் அவதியடைகின்றனர்.
எனவே, கூடலுார் – கொடிகளம் கிராம இணைப்பு சாலை பணியை விரைந்து துவக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.