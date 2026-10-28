/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மூன்று கன்றுகள் ஈன்ற பசு ஆர்வமுடன் பார்த்த மக்கள்
UPDATED : அக் 28, 2026 04:31 AM
ADDED : அக் 27, 2026 08:08 PM
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விருத்தாசலம்: விருத்தாசலம் அருகே மூன்று கன்றுகளை ஈன்ற பசுவை அப்பகுதி மக்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்துச் சென்றனர்.
கடலுார் மாவட்டம், விருத்தாசலம் அடுத்த கச்சிராயநத்தம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முருகன் மனைவி மகேஸ்வரி, 45. இவர், ஐந்து பசு மாடுகளை வளர்த்து வருகிறார். அதில், நிறைமாதமாக இருந்த பசு ஒன்று, நேற்று (அக்.,26) மூன்று கிடேரி கன்றுகளை அடுத்தடுத்து ஈன்றது. பசுவும், கன்றுகளும் ஆரோக்கியத்துடன் உள்ளன. மூன்று கன்றுகள் ஒரே சமயத்தில் ஈன்ற தகவலறிந்த அப்பகுதி மக்கள் ஆர்வமுடன் பார்த்துச் செல்கின்றனர்.