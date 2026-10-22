தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சம்

மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சம்

மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சம்

UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM

ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பேரூர் கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால், விபத்து அபாயம் நிலவி வருகிறது.

ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம் பேரூர் கிராமத்தில் 2018–19 ஆம் ஆண்டு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டுப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டி 7 ஆண்டுகளை கடக்காத நிலையில், தொட்டியின் அடிப்பாகத்தில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுந்து வருகிறது.மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி இருக்கும் இடத்தில் ஊராட்சி அலுவலகம், தொடக்கப் பள்ளி, வி.ஏ.ஓ.. அலுவலகம் உள்ளது. இதனால், இப்பகுதியில் எப்பொழுதம் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது.

மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் அவ்வப்போது சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் அவ்வழியாக செல்லும் மக்கள் மற்றும் அங்கு விளையாடும் பள்ளி மாணவர்கள் மீது விழும் அபாயம் உள்ளது.

எனவே ஒன்றிய அதிகாரிகள் நேரடி ஆய்வு செய்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை பழுது நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us