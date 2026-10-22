மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சம்
மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் மக்கள் அச்சம்
UPDATED : அக் 09, 2026 03:57 PM
ADDED : அக் 09, 2026 03:54 PM
சேத்தியாத்தோப்பு: சேத்தியாத்தோப்பு அடுத்த பேரூர் கிராமத்தில் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால், விபத்து அபாயம் நிலவி வருகிறது.
ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியம் பேரூர் கிராமத்தில் 2018–19 ஆம் ஆண்டு மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டுப்பட்டு குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி கட்டி 7 ஆண்டுகளை கடக்காத நிலையில், தொட்டியின் அடிப்பாகத்தில் சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுந்து வருகிறது.மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி இருக்கும் இடத்தில் ஊராட்சி அலுவலகம், தொடக்கப் பள்ளி, வி.ஏ.ஓ.. அலுவலகம் உள்ளது. இதனால், இப்பகுதியில் எப்பொழுதம் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ளது.
மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் அவ்வப்போது சிமெண்ட் காரைகள் பெயர்ந்து விழுவதால் அவ்வழியாக செல்லும் மக்கள் மற்றும் அங்கு விளையாடும் பள்ளி மாணவர்கள் மீது விழும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே ஒன்றிய அதிகாரிகள் நேரடி ஆய்வு செய்து மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியை பழுது நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.