கோவில் நிலத்தை அளக்க சென்ற அதிகாரிகளை மக்கள் முற்றுகை: நெல்லிக்குப்பத்தில் பரபரப்பு
கோவில் நிலத்தை அளக்க சென்ற அதிகாரிகளை மக்கள் முற்றுகை: நெல்லிக்குப்பத்தில் பரபரப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 07:40 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:36 PM
நெல்லிக்குப்பம்: கோவில் நிலத்தை அளக்க முயன்ற அதிகாரிகளை, பொதுமக்கள் முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
நெல்லிக்குப்பம் பூலோகநாதர் கோவில் தமிழக ஹிந்து அறநிலைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. இக்கோவிலுக்கு சொந்தமாக காமராஜர் நகர் அருகில் 2 ஏக்கர் 75 சென்ட் நிலம் உள்ளது. ஆனால் பல ஆண்டுகளாக ஒரு ஏக்கர் 22 சென்ட் நிலத்தை மட்டுமே கோவில் மூலம் குத்தகைக்கு விட்டு வந்தனர். இந்நிலையில் மீதி உள்ள 1.50 ஏக்கர் நிலத்தை அருகில் உள்ள தனி நபர்கள் ஆக்கிரமித்து சுற்றுச்சுவர் அமைத்தும் பாதை அமைத்தும் வருவதாக காமராஜர் நகர் மக்கள் புகார் அளித்தனர்.
அதன் பேரில் நேற்று அறநிலையத்துறை தாசில்தார் ஆறுமுகம் கோவில் செயல் அலுவலர் தேவகி முன்னிலையில் கோவிலுக்கு சொந்தமான 2 ஏக்கர் 75 சென்ட் இடத்தை சர்வேயர் மூலமாக அளக்க சென்றனர். இதை அறிந்த காமராஜர் நகர் பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் முதலில் கோவில் இடத்தில் உள்ள தனியார் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற வேண்டும் எனக் கூறி அதிகாரிகளை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதம் செய்தனர். இதனால் பரபரப்பு நிலவியது.
முதலில் கோவில் இடத்தை அளந்து தனிநபர் ஆக்கிரமிப்பு செய்திருக்கிறாரா எனத் தெரிந்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக அதிகாரிகள் கூறினர். அதைத்தொடர்ந்து கோவில் நிலத்தை அளக்கும் பணியை செய்து முடித்து எல்லை கற்கள் நட்டனர்.
இது பற்றி அதிகாரிகள் கூறுகையில், கோவில் இடத்தில் தனிநபர் சுவர் வைத்தும், பாதை அமைத்தும் ஆக்கிரமிப்பு செய்துள்ளது உறுதியாகி உள்ளது. உயர் அதிகாரிகள் அனுமதி பெற்று அந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும். கோவில் இடத்தை சுற்றுசுவர் அமைத்து பாதுகாக்கப்படும் என்றனர்.