சேறும் சகதியுமான சாலை:கிராம மக்கள் கடும் அவதி

UPDATED : அக் 27, 2026 04:43 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:25 PM
திட்டக்குடி: கீழ்ச்செருவாயில், மழை காரணமாக சேறும் சகதியுமாக மாறிய மண் சாலையை சீரமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
திட்டக்குடி அடுத்த கீழ்ச்செருவாய் புதிய காலனி பகுதியில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள புதிய காலனி - பழைய காலனி பகுதியை இணைக்கும் மண் சாலையில் மழை காலங்களில் மழைநீர் தேங்கி, சேறும் சகதியுமாக மாறுவதால் இப்பகுதி மக்கள் வீட்டை விட்டு வெளியே செல்ல முடியாமல் கடும் அவதியடைகின்றனர். சிமென்ட் சாலை அமைக்க வலியுறுத்தி பலமுறை கோரிக்கை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் பெய்த மழைக்கு மண் சாலையில் மழைநீர் தேங்கி சேறும், சகதியுமாக மாறியதால் இப்பகுதி மக்கள், பள்ளி சிறுவர்கள் இவ்வழியே நடந்து செல்ல முடியாமல் கடும் அவதியடைகின்றனர். சிலர் சேற்றில் வழுக்கி விழுந்து காயமடைகின்றனர். மேலும், கழிவுநீர் சாலையில் தேங்குவதால் தொற்று நோய் பரவும் அபாயம் உள்ளது.
எனவே, சேறும், சகதியுமான மண் சாலையை சீரமைக்க சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.