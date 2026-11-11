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ஏரிப்பாளையம்–செம்மேடு சாலையில் மழைநீர் தேங்குவதால் மக்கள் அவதி
ஏரிப்பாளையம்–செம்மேடு சாலையில் மழைநீர் தேங்குவதால் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 06, 2026 07:08 PM
ADDED : நவ 05, 2026 05:28 PM
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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அடுத்த ஏரிப்பாளையம் – செம்மேடு சாலையில் மழைநீர் தேங்கி நிற்பதால் சேற்றை வாரி இறைப்பதுடன் வாகன ஒட்டிகள் கடும் அவதியடைந்து வருகின்றனர்.
பண்ருட்டி அடுத்த ஏரிப்பாளையம் கிராமத்தில் செம்மேடு செல்லும் கிராம சாலையில் கடந்த ஒரு மாதமாக மழையின் போது மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது.
மழைக் காலம் துவங்கியுள்ள நிலையில் அப்பகுதியில் எப்போது மழைநீர் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் வாகனங்கள் செல்லும் போது அவ்வழியே செல்பவர்களின் மீது சேற்றை வாரி இறைக்கிறது.
வாகன ஒட்டிகளும் கடும் அவதியடைந்து வுருகின்றனர். நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் சாலை பணியாளர்கள் மூலம் சாலையில் தேங்கி நிற்கும் மழைநீர் தேங்காமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.