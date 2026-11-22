நத்தவெளி இணைப்பு சாலையில் கழிவுநீர் நிற்பதால் மக்கள் அவதி
நத்தவெளி இணைப்பு சாலையில் கழிவுநீர் நிற்பதால் மக்கள் அவதி
UPDATED : நவ 21, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 21, 2026 04:16 PM
கடலுார்: கடலுார் நத்தவெளி–சரவணா நகர் இணைப்பு சாலையில் பாதாள சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைந்து கழிவுநீர் சாலையில் தேங்கி நிற்பதால், வாகன ஓட்டிகள் அவதிக்குள்ளாவதோடு, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டு வருகிறது.
கடலுார், திருப்பாதிரிப்புலியூர் நத்தவெளி–சரவணா நகர் இணைப்பு சாலை வழியாக தினமும் ஏராளமான வாகனங்கள் சென்று வருகிறது. இச்சாலையில் பாதாள சாக்கடை மேன்ஹோல் உடைப்பு ஏற்பட்டு கழிவுநீர் வழிந்தோடி சாலையில் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால், துர்நாற்றம் வீசுவதுடன் சாலையில் மெகா பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. பள்ளம் இருப்பது தெரியாமல் இரவு நேரங்களில் வாகன ஓட்டிகள் கீழே விழுந்து காயமடைகின்றனர். இதே சாலையில் மற்றொரு இடத்தில் சாலையில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது.
இங்கு பாதாள சாக்கடையில் அடைப்பு ஏற்படுவது தொடர் கதையாக உள்ளதால் பொதுமக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். இனியாவது இப்பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காண வேண்டுமென, பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.