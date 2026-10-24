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நிரந்தர நெல் கொள்முதல் நிலையம் விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
நிரந்தர நெல் கொள்முதல் நிலையம் விவசாயிகள் சங்கம் ஆர்ப்பாட்டம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:59 AM
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திட்டக்குடி: திட்டக்குடியில் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
தாலுகா அலுவலகம் முன்பு நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, சங்க தலைவர் காசிநாதன் தலைமை தாங்கினார். இந்திய கம்யூ., மாவட்ட செயலாளர் முருகையன், மாவட்ட துணை செயலாளர் சுப்ரமணியன், மங்களூர் ஒன்றிய செயலாளர் உலகநாதன் முன்னிலை வகித்தனர். நிர்வாகிகள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
இதில், திட்டக்குடி அடுத்த சிறுமுளை கிராமத்தில் நிரந்தர நெல் கொள்முதல் நிலையம் அமைக்க வேண்டும். கால்நடை மருத்துவமனை அமைப்பது, அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் அமைப்பது உட்பட பல கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.