அரசின் வழிகாட்டுதல்படி உற்பத்தி: கறிக்கோழி விற்பனையாளர்கள் மனு
அரசின் வழிகாட்டுதல்படி உற்பத்தி: கறிக்கோழி விற்பனையாளர்கள் மனு
UPDATED : ஜூலை 20, 2026 10:56 PM
ADDED : ஜூலை 20, 2026 10:22 PM
கடலுார்: அரசின் வழிகாட்டுதல்படி கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் உற்பத்தி நடைமுறைகளை கடைபிடிக்க வேண்டுமென, கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது.
இது குறித்து கடலுாரில் நடந்த மக்கள் குறைகேட்பு கூட்டத்தில் கலெக்டர் சிபி ஆதித்யா செந்தில்குமாரிடம், மாவட்ட மொத்த கறிக்கோழி விற்பனையாளர்கள் நலச்சங்க தலைவர் அன்பு அளித்த மனு: கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்கள் கோழிகளை விற்பனைக்கு அனுப்புவதற்கு முன், அரசின் தீவனக் கட்டுப்பாடு விதிமுறைகளை பின்பற்றுவதில்லை. குறிப்பாக, அதிக தீவனங்களை கொடுத்து கோழியின் கழுத்து பகுதியில் தங்குமாறு செய்து முறைகேடாக வியாபாரம் செய்கின்றனர்.
இதனால், கோழிகளை ஏற்றி வரும் வாகனங்களில் கோழிகளின் கழிவுகள் நிரம்பு வழிவதோடு சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுகிறது. சிறு, குறு வியாபாரிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது. எனவே, அரசின் வழிகாட்டுதல்படி கோழி உற்பத்தி நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டுமென,கோழி உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அறிவுறுத்த வேண்டும் என மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.