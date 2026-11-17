ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்க சொத்து விற்பனை ரத்து செய்ய வேண்டி சப் கலெக்டரிடம் மனு
ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்க சொத்து விற்பனை ரத்து செய்ய வேண்டி சப் கலெக்டரிடம் மனு
UPDATED : நவ 17, 2026 03:48 AM
ADDED : நவ 16, 2026 08:36 PM
சிதம்பரம்: ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்கத்திற்கு சொந்தமான இடத்தை எம்.எல்.ஏ., விற்பனை செய்த நிலையில், அந்த பத்திரப்பதிவை ரத்து செய்ய கோரி சப் கலெக்டரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது
ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்க தலைவராக இருந்த இளையபெருமாள், பலரிடம் நிதி பெற்று சங்கத்தின் பெயரில் பல்வேறு சொத்துக்களை வாங்கினார். அதில், சிதம்பரம் வெள்ளைப் பிறந்தான் தெருவில் 1,800 சதுர அடி இடமும் அடங்கும். அந்த இடம், அம்பேத்கர் இல்லமாக செயல்பட்டு வந்ததுடன், கிராமங்களில் இருந்து சிதம்பரம் வரும் ஆதிதிராவிட மக்கள், இரவில் தங்கிச் செல்லும் இடமாகவும் பயன்பட்டு வந்துள்ளது. இந்த இடம், ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்கத்திற்கு சொந்தமானது என, சங்கத்திற்காக வாங்கப்பட்ட சொத்துகளை அடையாளபடுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இளையபெருமாள் மகனும் தற்போது காட்டுமன்னார்கோவில் எம்.எல்.ஏ.,வுமான ஜோதிமணி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினர் இந்தச் சொத்தை விற்பனை செய்துள்ளதாகக் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
இதையடுத்து, அந்த விற்பனை பதிவை ரத்து செய்து சங்கத்தின் சொத்தை மீட்டுத் தர வலியுறுத்தி, ஆதிதிராவிட மகாஜன சங்கத் தலைவர் அய்யாசாமி, வி.சி., மண்டல செயலாளர் செல்லப்பன் ஆகியோர் தலைமையில் நேற்று சிதம்பரம் சப் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
இதில், நந்தனார் கல்விக்கழக நிர்வாகிகள் பாலையா, ஜெயச்சந்திரன், வி.சி.க., நிர்வாகிகள் சித்தார்தன், பெருசரித்திரன். குறிஞ்சிவளவன், ஆதிமூலம். சொத்துமீட்பு இயக்க நிர்வாகிகள் பாலமுருகன், தமிழரசன், ரவி, மருத்துவர் தணிகைவேல் உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர்.