/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் தற்கொலை
UPDATED : அக் 23, 2026 01:10 AM
ADDED : அக் 23, 2026 01:08 AM
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கடலுார்: பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் தற்கொலை செய்து கொண்டது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
கடலுார், ஆல்பேட்டையைச் சேர்ந்தவர் புஷ்பராஜ், 30; தனியார் பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர். இவரது மனைவி அம்மு, 29; இவர்களுக்கு திருமணமாகி 4 ஆண்டுகள் ஆகிறது.
புஷ்பராஜ் நேற்று காலை வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
கடலுார், புதுநகர் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து தற்கொலைக்கான காரணம் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.