கொள்ளிடக் கரையோர கிராமங்களில் பன்றிகள் அட்டகாசம்நெல், கரும்பு பயிர்கள் பாதிப்பால் விவசாயிகள் வேதனை
கொள்ளிடக் கரையோர கிராமங்களில் பன்றிகள் அட்டகாசம்நெல், கரும்பு பயிர்கள் பாதிப்பால் விவசாயிகள் வேதனை
UPDATED : நவ 20, 2026 09:36 PM
ADDED : நவ 20, 2026 09:34 PM
சிதம்பரம்,, நவ 21 –
கொள்ளிட ஆற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் பன்றிகள் அட்டகாசத்தால், நெல், கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்கள் பெருமளவில் சேதமடைந்து வருவதால் விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர்.
சிதம்பரம் அடுத்தள்ள கொள்ளிடக்கரை கிராமங்களான அரசூர், வெள்ளூர், பருத்திக்குடி, முள்ளங்குடி, கீழக்கரை மற்றும் நளன்புத்தூர் உள்ளிட்ட சுற்றுவட்டார கிராமங்களில், நெல், கரும்பு மற்றும் காய்கறி, வாழை உள்ளிட்ட தோட்டக்கலைப் பயிர்களைச் சாகுபடி செய்து வருகின்றனர். இந்நிலையில், கொள்ளிட ஆற்றங்கரையோரம் அடர்ந்து வளர்ந்துள்ள புதர்களில் பதுங்கியிருக்கும் பன்றிகள், இரவு நேரங்களில் கூட்டமாக விளைநிலங்களுக்குள் புகுந்து பயிர்களைத் தின்றும், மிதித்தும் சேதப்படுத்தி வருகின்றன. இதனால் ஏக்கர் கணக்கில் பயிரிடப்பட்ட நெல் மற்றும் கரும்புப் பயிர்கள் சாய்க்கப்பட்டு, தோட்டக்கலைப் பயிர்களும் நாசமாகி வருகின்றன.
விவசாயிகள்கடன் வாங்கி பயிரிட்டு வரும் நிலையில், அறுவடைக்கு முன்பே பயிர்கள் அழிந்து வருவதால் முதலீட்டைக் கூட எடுக்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், பெரும் நஷ்டத்திற்கு ஆளாகி வருகின்றனர்.
எனவே, கொள்ளிடக் கரையோரம் உள்ள புதர்களை அகற்றவும், விளைநிலங்களைச் சேதப்படுத்தும் பன்றிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும் வனத்துறை மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மேலும், சேதமடைந்த நெல், கரும்பு மற்றும் தோட்டக்கலைப் பயிர்களை வேளாண் மற்றும் வருவாய்த் துறையினர் ஆய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட பயிர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.