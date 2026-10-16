பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் பண்ருட்டியில் ஒருங்கிணைந்த முகாம்
பிரதம மந்திரி சூரிய வீடு இலவச மின்சார திட்டம் பண்ருட்டியில் ஒருங்கிணைந்த முகாம்
ADDED : அக் 16, 2026 01:39 AM
பண்ருட்டி: பண்ருட்டி மின்வாரியம் சார்பில் பிரதம மந்திரி சூரியவீடு இலவச மின்சார திட்டம் குறித்த ஒருங்கிணைப்பு முகாம் நடந்தது.
பண்ருட்டி எல்.என்.புரத்தில் நடந்த முகாமிற்கு, கோட்ட செயற்பொறியாளர் வள்ளி தலைமை தாங்கினார். முகாமில், பிரதம மந்திரி சூரியவீடு திட்டத்தின் மூலம் வீடுகளில் சூரிய மின்சக்தி அமைப்புகளை நிறுவி மின்சாரச் செலவைக் குறைப்பது மற்றும் திட்டத்தின் பயன்கள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
மேலும், இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் பொதுமக்களுக்கு திட்டம் தொடர்பான விவரங்கள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டன. இதில் உதவி செயற்பொறியாளர்கள் சிவக்குமார், சுகந்தி, கிளாடிஸ்நித்தயகுமார், நுகர்வோர் சங்க பிரதிநிதிகள், வங்கி அதிகாரிகள் ஸ்ரீராம் சோலார் சிவக்குமார், வினோத்குமார் , உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.