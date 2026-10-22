அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் குறைப்பு நகர்மன்ற கூட்டத்தில் பா.ம.க., கண்டனம்
அரசு மருத்துவமனையில் டாக்டர்கள் குறைப்பு நகர்மன்ற கூட்டத்தில் பா.ம.க., கண்டனம்
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 04:46 PM
விருத்தாசலம்: ‘நகர்மன்ற கூட்டத்தில் பங்கேற்க பிரேமலதா எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு அழைப்பு விடுக்கவில்லை’ என தே.மு.தி.க., கவுன்சிலர் குற்றம் சாட்டியதால் பரபரப்பு நிலவியது.
விருத்தாசலம் நகராட்சி அலுவலகத்தில், நகர்மன்றத்தின் சாதாரண கூட்டம் நேற்று நடந்தது. சேர்மன் சங்கவி தலைமை தாங்கினார். துணை சேர்மன் ராணி முன்னிலை வகித்தனர். கமிஷனர் நாகராஜ் வரவேற்றார்.
கூட்டத்தில், துாய்மை பணியாளர்கள், அனைத்து அலுவலர்களுக்கும் அடையாள அட்டை, திடக்கழிவு மேலாண்மை பணி, குடிநீர் உட்பட அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கான செலவினங்களுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், நகராட்சி தினசரி மார்க்கெட் மற்றும் இதர கடைகளை 21 முதல் 23ம் தேதி வரையிலான பொது ஏலத்தை ஒத்தி வைத்திடவும், மறு ஏலத்தை ஆன்லைன் முறை இல்லாமல் நேரடியாக நடத்தவும் ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.
கவன்சிலர் ராஜ்குமார் (தே.மு.தி.க.,): த.வெ.க., ஆட்சிப் பொறுப்பேற்று 5 மாதங்களாகியும் இதுவரை மக்கள் பிரச்னைகளை தீர்க்கவும், விலை உயர்வை கட்டுப்படுத்தவும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. நகராட்சிக்கு நிதியும் ஒதுக்கப்படவில்லை. சிட்டிங் எம்.எல்.ஏ., பிரேமலதாவுக்கு, நகர்மன்ற கூட்டம் தொடர்பாக அஜந்தா வழங்கப்படவில்லை .
சேர்மன்: எம்.எல்.ஏ.,வுக்கு நானே நேரில் அழைப்பு விடுத்திருக்க வேண்டும். அடுத்த கூட்டத்திற்கு தவறாமல் அழைப்பு விடுக்கப்படும்.
சிங்காரவேல் (பா.ம.க,): விருத்தாசலம் அரசு பொது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகள் எண்ணிக்கைக்கு ஏற்ப 60 டாக்டர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், 28 மருத்துவர்கள் மட்டுமே பணியில் உள்ள நிலையில், பணிநிரவல் என்ற காரணத்தை கூறி 10 டாக்டர்களை குறைப்பது தவறு.
தமிழக அரசின் இந்த செயலுக்கு பா.ம.க., தரப்பிலும், நகர்மன்றம் சார்பிலும் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இது குறித்து நகர்மன்றம் சார்பில் தமிழக அரசுக்கும் மாவட்ட நிர்வாகத்துக்கும் தெரிவித்து, டாக்டர்கள் குறைப்பு நடவடிக்கையை கைவிட வேண்டும்.
பாண்டியன் (தி.மு.க.,): படிக்காத, கையெழுத்து போடத் தெரியாத வியாபாரிகள் ஆன்லைன் ஏலத்தில் பங்கேற்க முடியாது. தற்போது நகராட்சி நிர்வாகத்தின் உத்தரவால் கவுன்சிலர்கள் லேப்டாப்புடன் சுற்றி வர வேண்டியுள்ளது. எனவே ஆன்லைன் டெண்டரை ரத்து செய்து, நேரடியாக நடத்த வேண்டும்.