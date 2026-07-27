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சிதம்பரம் அருகே சிறுமி திருமணம் இருவர் மீது போக்சோ வழக்கு
சிதம்பரம் அருகே சிறுமி திருமணம் இருவர் மீது போக்சோ வழக்கு
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:55 AM
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சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே வெவ்வேறு பகுதியில் நடந்த இரு சிறுமிகள் திருமணம் தொடர்பாக, 2 வாலிபர்கள் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சிதம்பரம் அருகே கே.ஆடுரை சேர்ந்தவர் செல்வம் மகன் பரஞ்சோதி, 22, இவர் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கிள்ளை பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்துள்ளார். தற்போது, அந்த சிறுமி 4 மாதம் கர்ப்பமாக இருப்பது மருத்துவ பரிசோதனைக்கு சென்றபோது தெரியவந்தது.
அதேபொன்று, சிதம்பரம் பகுதியை சேர்ந்த சுந்தர் மகன் சூரியகுமார்,23; இவர், அப்பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமியை திருமணம் செய்து கொண்டார். இதுகுறித்து புகார்களின் பேரில், சிதம்பரம் மகளிர் போலீசார் பரஞ்சோதி, சூரியகுமார் இருவர் மீதும் போக்சோ சட்டத்தில் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.