கல்லுாரி மாணவி கர்ப்பம் வாலிபர் மீது போக்சோ

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கல்லுாரி மாணவி கர்ப்பம் வாலிபர் மீது போக்சோ
ADDED : ஆக 14, 2026 09:34 PM
அ நிறம் | அளவு
பண்ருட்டி: கல்லுாரி மாணவியை கர்ப்பமாக்கிய மீது வாலிபர் மீது போக்சோ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
பண்ருட்டி அடுத்த மாளிகம்பட்டு வடக்கு தெருவை சேர்ந்தவர் பிரபு மகன் பாபு, 26; கல்லுாரி மாணவர்; இவருக்கு,
17 வயது கல்லுாரி மாணவி ஒருவருடன் காதல் ஏற்பட்டது. அந்த மாணவியிடம் பாபு, அத்துமீறியதால், அவர் கர்ப்பமானார்.
இந்நிலையில் சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனையில் மாணவி, சிகிச்சைக்கு சென்ற போது, டாக்டர்கள் கொடுத்த தகவல் கொடுத்தனர். பண்ருட்டி அனைத்து மகளிர் போலீசார் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பாபு மீது வழக்குப்பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.