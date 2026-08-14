விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் பாதுகாப்பு சோதனை 

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விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் பாதுகாப்பு சோதனை
விருத்தாசலம் ரயில் நிலையத்தில் போலீசார் பாதுகாப்பு சோதனை
ADDED : ஆக 12, 2026 07:34 PM
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விருத்தாசலம்: சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு, விருத்தாசலம் ரயில்வே போலீசார் ரயில் பயணிகளிடம் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
நாடு முழுவதும் வரும் 15ம் தேதி 80வது சுதந்திர தின விழா கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதையொட்டி, அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் இருக்க, விருத்தாசலம் ரயில்வே இருப்புபாதை இன்ஸ்பெக்டர் பிருந்தா, ரயில்வே பாதுகாப்பு படை சப் இன்ஸ்பெக்டர் இசக்கி ராஜா, தலைமையிலான ரயில்வே போலீசார், ரயிலில் பயணம் செய்த பயணிகளிடம் நேற்று சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அதைத்தொடர்ந்து, ரயில் தண்டவாளம், நடைமேடை, பார்சல் ஆபீஸ், டிக்கட் கவுண்டர் ஆகிய பகுதிகளிலும் சோதனை மேற்கொண்டனர்.