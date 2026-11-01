வி.சி.போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் போலீஸ் குவிப்பு
வி.சி.போராட்டத்திற்கு அனுமதி மறுப்பு ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் போலீஸ் குவிப்பு
UPDATED : அக் 30, 2026 08:59 PM
ADDED : அக் 30, 2026 08:55 PM
ஸ்ரீமுஷ்ணம்: ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் வி.சி.க.,வின் போராட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி மறுத்ததால் பரபரப்பு நிலவியது.
கடலுார் மாவட்டம், ஸ்ரீமுஷ்ணத்தில் உள்ள அரசு உதவி பெறும் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு மாணவர் விஷ்ணு,14; கடந்த ஆகஸ்ட் மோ் தேதி, பள்ளி காம்பவுண்ட் சுவரை ஏறி குதித்தில் படுகாயமடைந்து, சிகிச்சை பலனின்றி 8 ம் தேதி இறந்தார்.
காயமடைந்த மாணவனை ஆசிரியர்கள் உரிய நேரத்தில் மருத்துவமனையில் சேர்க்காமல் அலட்சியம் காட்டியுள்ளனர். இதற்கு காரணமான பொறுப்பு ஆசிரியர் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து, துறை ரீதியான நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி தொடர் போராட்டம் அறிவித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பள்ளி நிர்வாகத்தை கண்டித்து நேற்று ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த போலீஸ் அனுமதி கோரினர். அதற்கு போலீசார் மறுத்துவிட்டனர்.
இருப்பினும், வி.சி.க மாநில செயலாளர் ராஜ்குமார், மண்டல செயலாளர் செல்லப்பன், மாவட்ட பொருளாளர் வெற்றிவேந்தன் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பழைய போலீஸ் ஸ்டேஷன் முன் திரண்டனர். அவர்களிடம் டி.எஸ்.பி. ராமலிங்கம் மற்றும் போலீசார் நாளை (இன்று) சிதம்பரம் சப் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடக்கும் பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தனர்.
ஆனால் வி.சி.க.,வினர் பேச்சுவார்த்தைக்க வர மறுத்ததோடு இறந்த மாணவரின் சிகிச்சையில் அலட்சியம் காட்டிய ஆசிரியர் மீது வன்கொடுமை பிரிவில் வழக்கு பதிவு செய்தால் மட்டுமே பிரச்னைக்கு தீர்வு எனவும், வேறு தேதியில் வருவாய் மற்றும் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் நடத்தும் பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்பதாக கூறி கலைந்து சென்றனர்.
இச்சம்பவத்தினால் ஸ்ரீமுஷ்ணம் கடைவீதியில் பரபரப்பு நிலவியது.