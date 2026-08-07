/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ மினி டேங்க் மோட்டார் திருட்டு: போலீஸ் விசாரணை
UPDATED : ஜூலை 30, 2026 03:15 PM
ADDED : ஜூலை 30, 2026 03:00 PM
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பெண்ணாடம்:மினி டேங்க் மோட்டாரை திருடிய நபரை போலீசார் தேடிவருகின்றனர்.
பெண்ணாடம் அடுத்த இறையூர் ஊராட்சியில் 5 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வசிக்கின்றனர். இங்குள்ள விருத்தாசலம் - திட்டக்குடி சாலையில், ரேஷன்கடை வளாகத்தில் ஊராட்சி சார்பில் போர்வெல்லுடன் கூடிய மினி டேங்க் அமைக்கப்பட்டது. இதனை அப்பகுதி மக்கள் குடிநீருக்காக பயன்படுத்தி வந்தனர்.
நேற்று காலை வழக்கம்போல், அப்பகுதி மக்கள் போர்வெல் மோட்டாரை இயக்க வந்தபோது, தண்ணீர் வரவில்லை. பின்னர், ஊராட்சி பணியாளர்களுக்கு தகவல் தெரிவித்தனர். ஊராட்சி செயலர் குமார் வந்து பார்த்தபோது போர்வெல்லில் இருந்த மோட்டார் திருடு போயிருப்பது தெரிய வந்தது.
இதுகுறித்து பெண்ணாடம் போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.