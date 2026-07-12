/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ கல்லுாரி மாணவி மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:18 AM
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பண்ருட்டி: பண்ருட்டி அருகே மாயமான கல்லுாரி மாணவியை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.
பண்ருட்டி, கொக்குபாளையம், அய்யனார் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. இவரது அக்கா மகள் ஐஸ்வர்யாவை, 19; தனது வீட்டில் வளர்த்து வருகிறார்.
விழுப்புரத்தில் உள்ள கல்லுாரியில், ஐஸ்வர்யா பி.எஸ்.சி இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார். இந்த நிலையில் கடந்த, 7 ம் தேதி இரவு 9:00 மணிக்கு கடைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு வீட்டில் இருந்து சென்றவர் மீண்டும்
வீடு திரும்பவில்லை.
உறவினர்கள் மற்றும் நண்பர்கள் வீடுகள் உட்பட பல இடங்களில் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை. இதுகுறித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி, புதுப்பேட்டை போலீஸ் நிலையத்தில், புகார் அளித்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிந்து மாயமான மாணவியை தேடி வருகின்றனர்.