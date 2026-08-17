வங்கியில் ரூ.3.50 லட்சம் மாயம் போலீஸ் விசாரணை

/உள்ளூர் செய்திகள்/கடலூர்/ வங்கியில் ரூ.3.50 லட்சம் மாயம் போலீஸ் விசாரணை
ADDED : ஆக 14, 2026 04:51 PM
அ நிறம் | அளவு
வேப்பூர்: வங்கியில் ரூ., 3.50 லட்சம் மாயமானது குறித்து போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
ராமநத்தம் அடுத்த ஆவட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கருப்பையா, 55; விவசாயி. இவர், நேற்று முன்தினம் வேப்பூர் சர்வீஸ் சாலையில் உள்ள தனியார் வங்கியில் ரூ.,38 ஆயிரம் பணத்தை தனது வங்கி கணக்கில் டிபாசிட் செய்து விட்டு, மீதி ரூ., 3.50 லட்சத்தை பையில் வைத்து கொண்டு வங்கிக்குள் அமர்ந்திருந்தார்.
பின், கவனக்குறைவாக பணம் வைத்திருந்த பையை வங்கியில் வைத்து விட்டு வீட்டிற்கு புறப்பட்டார். சிறிது நேரத்திற்கு பின், பையை தேடி மீண்டும் வங்கிக்கு சென்று பார்த்தார். அங்கு பணம் வைத்திருந்த பை காணாமல் போனதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
இது குறித்து புகாரின் பேரில், வேப்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.