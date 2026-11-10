வாலிபர் மர்ம சாவு போலீஸ் விசாரணை

UPDATED : நவ 09, 2026 04:08 PM
ADDED : நவ 09, 2026 04:06 PM
குறிஞ்சிப்பாடி: வாலிபர் மர்ம சாவு குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
புவனகிரி தாலுகா, மிராளூரை சேர்ந்தவர் செல்வமூர்த்தி மகன் விக்னேஷ்,27; டிப்ளமோ படித்த இவர் அங்குசெட்டிபாளையம் தனியார் கல்லூரியில் கட்டட சென்ட்ரிங் வேலை செய்து வந்தார். இவர், மூன்றாண்டிற்கு முன், கு.நெல்லிக்குப்பத்தை சேர்ந்த திவ்யா,25, என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு பெண் குழந்தை உள்ளது. விக்னேஷ் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டதால், அவரது பெற்றோர் அவரை ஒதுக்கி வைத்தனர்.
இதனால், விக்னேஷ் தம்பதி ஒரு வாரத்திற்கு முன் குறிஞ்சிப்பாடியில் வாடகை வீட்டில் குடியேறினர். கடந்த, 6ம் தேதி, மனைவி மற்றும் குழந்தையை விக்னேஷ் உறவினர் வீட்டில் விட்டுவிட்டு, வேலைக்கு செல்வதாக கூறி சென்றார்.
நேற்று முன்தினம் திவ்யாவின் உறவினர் விக்னேஷ் வீட்டுக்கு சென்ற போது, அங்கு விக்னேஷ் தூக்கில் இறந்து கிடந்தார்.
குறிஞ்சிப்பாடி போலீசார் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.