பெண் தவற விட்ட பணத்தை போலீசார் மீட்டு ஒப்படைப்பு

ADDED : நவ 10, 2026 11:17 AM
நெல்லிக்குப்பம்: பஸ் நிறுத்தத்தில் பெண் தவறிவிட்ட பணத்தை போலீசார் மீட்டு ஒப்படைத்தனர்.
நெல்லிக்குப்பம் அடுத்த அழகியநத்தத்தை சேர்ந்த தனுஷ்கோடி மனைவி இந்திரா,36; இவர் நேற்று இரவு 7 மணிக்கு அழகியநத்தம் செல்வதற்காக வெள்ளகேட் பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது பஸ் வந்ததும் அவசரமாக பஸ்சில் ஏறினார். பஸ் சற்று துாரம் சென்றதும், தான் கையில் வைத்திருந்த பணத்தை காணததால் திடுக்கிட்டார். உடன் அவர் பஸ்சில் இருந்த இறங்கி, நெல்லிக்குப்பம் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
அதன்பேரில், வெள்ளகேட் பஸ் நிறுத்தத்தில் உள்ள சி.சி.டி.வி., பதிவுகளை ஆய்வு செய்ததி,் கீழே கிடந்த ரூ.6,000 பணத்தை முதியவர் ஒருவர் எடுத்து செல்வது தெரிய வந்தது.
அதன்பேரில் நடத்திய விசாரணையில், பணத்தை எடுத்த முதியவர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மதுக்கடையில் இருப்பது தெரிய வந்தது. அவரை பிடித்து விசாரித்தில், கீழே கிடந்த பணத்தை எடுத்ததை ஒப்புக் கொண்டார். பின்னர் அவரை, நெல்லிக்குப்பம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்து வந்து, அவர் கீழே கிடந்து எடுத்த பணம் ரூ.6000 பணத்தை மீட்டு, இந்திராவிடம் ஒப்படைத்தனர்.
தான் தவறவிட்ட பணத்தை உடனடியாக மீட்டு கொடுத்த போலீசாருக்கு, இந்திரா நன்றி கூறினார்.